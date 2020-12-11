Ne kedi, ne köpek puma sahiplendiler! 'Messi'nin bizim için köpekten farkı yok!'

Messi ismindeki pumayla tanışın. Rus Mariya ve Alexander Dmitriev’in evinde bir evcil hayvan gibi yaşıyor.

Bazıları evcil hayvanı kedi, köpek veya kuş olarak görür. Ancak Rus çift, her daim büyük bir kedi beslemek istemişti. 3 aylıkken hayvanat bahçesiyle görüşerek pumayı sahiplendiler. Sahiplenildiğinde 40 kilo ağırlığında olan puma, Penza’daki bir hayvanat bahçesinde birtakım sağlık sorunlarıyla dünyaya gelmişti.

'MESSİ ÖZEL BİR HAYVAN'

İlginç bir şekilde hayvanat bahçesi yetkilileri pumanın sahiplenilmesine izin verdi. Mariya 'Açıklaması zor ama pumanın kaderin bir cilvesi olduğuna inanıyoruz' diyor. ve ekliyor: 'Sahiplenmeden birkaç gün önce evde puma beslemenin ne kadar etik olduğunu düşündük. Ancak bu düşünce pumayı sahiplenmemizin önüne geçmedi. Bakımı zordu, sağlık sorunları vardı onu aldığımızda 40 kiloydu. Elbette yabani hayvanları evde beslemek saçma gelebilir. Ancak Messi özel bir hayvan. Onu bilen herkes insan gibi davrandığını söylüyor. Son derece sosyal ve sürekli onunla konuşuyoruz. Harika bir hayvan.'