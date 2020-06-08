Ne Messi ne Ronaldo... Dünyanın en pahalı futbolcusu belli oldu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi bonservis bedeli en yüksek yıldızları sıraladı. İşte o liste...
1-) 259M€ Mbappe
2-) 195M€ Sterling
3-) 179M€ Sancho
4-) 171M€ Arnold
5-) 152M€ Rashford
6-) 145M€ Salah
7-) 139M€ Mane
8-) 136M€ Griezmann
9-) 133M€ Davies
10-) 119M€ Harry Kane
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