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Ne Messi ne Ronaldo... Dünyanın en pahalı futbolcusu belli oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.06.2020 19:00 | Son Güncelleme

Futbolda son 15 yıla damga vuran ve tarihin en görkemli rekabetlerinden birini yaşayan Portekizli Cristiano Ronaldo ile Arjantinli Lionel Messi, kariyerlerinin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Futbolda kırılmadık rekor bırakmayan bu ikili, ilerleyen yaşları nedeniyle sahneyi gençlere bırakmaya hazırlanıyorlar. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı listeye göre futbol dünyasının yeni yıldızları, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Ne Messi ne Ronaldo... Dünyanın en pahalı futbolcusu belli oldu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi bonservis bedeli en yüksek yıldızları sıraladı. İşte o liste...

1-) 259M€ Mbappe
2-) 195M€ Sterling
3-) 179M€ Sancho
4-) 171M€ Arnold
5-) 152M€ Rashford
6-) 145M€ Salah
7-) 139M€ Mane
8-) 136M€ Griezmann
9-) 133M€ Davies
10-) 119M€ Harry Kane


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