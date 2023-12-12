Ne olduysa Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu! Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an...

Olaylı karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan ve kısa bir açıklama yapan Emre Belözoğlu, 'Söylenecek bir şey yok sizlerden özür diliyorum. Söyleyecek bir şey yok çok ama çok üzgünüm' demişti. Emre Belözoğlu'nun başkan Faruk Koca'nın hakem Meler'e saldırmasından 15 saniye önce hararetli bir şekilde hakeme parmak salladığı görüldü.

EMRE BELÖZOĞLU PARMAK SALLAYIP SİNİRLENDİ!

Emre Belözoğlu'nu rakip takımın teknik direktörü İlhan Palut sakinleştirmeye çalıştı. BeinSpor ekranlarına yansıyan görüntülerde Emre Belözoğlu'nun, hakem Halil Umut Meler'i işaret ederek hakaretlerde bulunduğu İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına getirmek istediği belirtildi.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Ankaragücü'nün başına geçen Emre Belözoğlu, maç sonrasında yaşananlardan son derece üzgün olduğunu dile getirdi.

ŞAKA DEĞİL GERÇEK! YUMRUKÇU BAŞKANA DESTEK VERDİLER

Öte yandan bazı Ankaragücü taraftarları Faruk Koca'nın tedavi gördüğü hastanenin önüne giderek 'Büyük Başkan' sloganı attı.

Söz konusu görüntü BeinSpor'dan alınmıştır...







