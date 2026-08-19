Ne pişireceğinize karar veremediğiniz günler için tarif önerileri

Eğer siz de bugün ne pişireceğinize bir türlü karar veremiyor, hem lezzetli hem de iştah açıcı bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Klasikleşen tatlardan farklı alternatiflere uzanan bu tarifler arasından damak zevkinize ve elinizdeki malzemelere uygun olanı hemen seçin, mutfakta buluşalım.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Acıktığımız neredeyse her ana uygun, mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek köftesi bu akşam sofrada sizinle olsun istiyorsanız tek yapmanız gereken mercimek ve bulguru tezgaha çıkarmak. Kalanında bu tam ölçülü mercimek köftesi tarifini uygulayarak kısa sürede muazzam bir sonuç elde etmeniz çok kolay olacak.

FALAFEL TARİFİ

Baklagillerden destek almaya devam ediyor, mercimekten sonra şimdi de sözü nohutlara bırakıyoruz. Nefis baharatlarla lezzetlenip kısa sürede nar gibi kızaran şahane nohut köftelerine dönüşen bu lezzete ulaşmak için uygulamanız gereken reçeteyse tam burada sizi bekliyor:

Falafel tarifi

ALİNAZİK TARİFİ

"Ben et yemeden doyduğumu hissetmiyorum" diyenler, kendisi ya da ailesi, sevdikleri için şahane bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler de hemen bu tarife. Patlıcan, yoğurt ve kırmızı etin bir araya gelmesiyle muhteşem lezzetin yakalandığı alinazik tarifini evde, en lezzetli ve pratik şekilde hazırlıyoruz şimdi.

KABAK ÇIĞIRTMA TARİFİ

Akşam yemeğinde hafiflikten ödün vermek istemeyenlerdenseniz bu tarifi mutlaka değerlendirmelisiniz. Onu hazırlamak için izleyeceğiniz adımlar işte bu kadar basit: Kabakları kabuklarını soymadan boydan boya çizip jülyen kalınlığında doğrayın ve zeytinyağında hafifçe kavurun. Üzerine piyazlık doğranmış soğanı ekleyip soteledikten sonra salça, domates, küp şeker, tuz ve biraz sıcak su ilave edin. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin, ilk sıcağı çıktıktan sonra ince kıyılmış dereotuyla süsleyerek ılık veya soğuk servis edin. Elinize sağlık!

YELPAZE PATLICAN VE KABAK KIZARTMASI TARİFİ

Patlıcan mı yoksa kabak mı yapsa karar veremeyenleri de hemen bu tarife doğru alabiliriz. Onları bugüne dek belki de hiç denemediğiniz kadar farklı bir şekilde sofraya konuk ediyoruz. Bu lezzeti yapmak için patlıcan ve kabağı sap kısımlarını kesmeden ince şeritler halinde dilimleyip hafifçe açarak yelpaze şekli verin. Un, maden suyu ve baharatlarla hazırladığınız tempura hamuruna sebzeleri bulayıp kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın. Fazla yağını havlu kağıtla aldıktan sonra süzme yoğurt, mayonez, sarımsak ve baharatlarla hazırladığınız dip sos eşliğinde servis edin. Elinize sağlık!

FIRINDA KÖFTELİ TAZE FASULYE TARİFİ

Hep aynı yemekleri yapmaktan sıkılanlara şimdi de şef dokunuşlu farklı bir taze fasulye yemeği öneriyoruz. Nasıl yapacağınıza gelirsek, taze fasulyeleri soğan, sarımsak, domates, zeytinyağı, limon ve baharatlarla harmanlayıp üzerini pişirme kağıdıyla kapatarak 200 derece fırında yumuşayana kadar pişirin. Bu sırada kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, maydanoz ve baharatlarla köfte harcını hazırlayıp dinlendirin ve büyük köfteler şekillendirin. Fasulyelerin arasına köfteleri yerleştirip yeniden fırınlayın, son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek peynir kızarana kadar pişirin. İlham olsun.

KIYMALI PATATES ÇANAKLARI TARİFİ

Hem garantili hem de pratik ve şık bir tarif karşınızda şimdi. Garantili diyoruz, çünkü kıyma ve patates hangi tarifte bir araya gelse zaten nefis oluyor ama bu tarifle farklılığı yakalamak da mümkün oluyor. Nasıl yaparım diyenler için de hemen anlatalım: Kıymayı soğan, biber, mantar, salça, domates ve baharatlarla birlikte kavurarak iç harcı hazırlayın. Haşlanmış patatesleri tereyağı, yumurta, dereotu ve tuzla ezip yoğurun ve tepsiye çanak şeklinde yerleştirin. İçlerini kıymalı harçla doldurup üzerine rendelenmiş kaşar serpin ve 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilerseniz yeşilliklerle süsleyerek servis edin. Elinize sağlık!