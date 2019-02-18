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Ne umdum ne buldum! Annelerin yaptığı en başarısız 10 yemek...

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 18.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Her şeye yetişen ve her çilemizi çeken annelerimiz bazen bazı konularda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başarılı olamayabiliyorlar...

Ne umdum ne buldum! Annelerin yaptığı en başarısız 10 yemek...

Her alanda iyi olmaya çalışsanız da bazen ne yaparsanız yapın aksilikler çıkabilir...

Bazı anneler de yemek konusunda bunu yaşamış belli ki... Ya işler yolunda gitmemiş ya da başarılı olamamışlar...
İşte sosyal medyaya düşen ve -buzzfeed'den derlediğimiz- başarısız olan bazı annelerin yapmaya çalıştığı on yemek:

Sosisli börek yapmak isterken kömüre ulaşan bir annenin eseri...
1

Niyeti iyiydi... Elleriyle doğum günü pastası yapmaya çalışan bir annenin eseri...
2

Gerçek bir haşlama... Yumurta yumurta olalı böylesi görmedi...
3

Karabiberi hunharca kullananlar... Umarız alerjileri yoktur
4

Tek amacı sandviç yapmaktı... Biraz fazla kızarmış olabilir
5

Belki biraz bol keseden koymalıydı...
6

Hamburgerden geriye kalanlar... Folyo bile dayanamadı
7

Tost yapmak bazen zor olabilir; hayat her zaman planladığımız gibi gitmiyor...
8

Hayatta mutfağı seven hiç kimsenin böyle bir şeye maruz kalmamasını dileriz...
9

Donmuş havuçların dramatik sonu...
10


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Anahtar Kelimeler:
başarısız olmuş yemekler yemek yapmak

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