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Ne Vida ne de eşi Roma'ya gitmek istemedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, transfer döneminde teklifler almasına rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etti.

Ne Vida ne de eşi Roma'ya gitmek istemedi

Transferin son gününde Beşiktaş’ta sürpriz bir görüşme gerçekleşti… Başkan Fikret Orman, Roma dahil Avrupa’nın bazı takımlarından teklifler alan Domagoj Vida ve ailesiyle bir araya geldi. Ayrılmak isteyip istemediğini sordu.

Hem eşi hem de Vida, İstanbul’da mutlu olduklarını söylediler. Eğer gitmeleri istenmiyorsa kalmak istediklerini belirttiler. Vida bu görüşmeden sonra, "Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız Fikret Orman ve yönetimimize beni Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım. Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum” açıklaması yaptı.

Vida bu görüşmeden sonra, "Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız Fikret Orman ve yönetimimize beni Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım. Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum” açıklaması yaptı. (FOTOSPOR)

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