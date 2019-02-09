Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde

İşte okurken güzünüzü güldürecek haftanın en iyi tweetleri...
kurabiyen var mı? pic.twitter.com/hXF14mi9GX— Fery de Martini (@ferideozbegen) 4 Şubat 2019
mahvoldum pic.twitter.com/vnXoFWSKUQ— roen107 (@hzsulo) 7 Şubat 2019
Şakasız bunu hatırlayan has old tayfadır pic.twitter.com/iewF2fl1Kq— ciddi :dwğilim (@forjufi) 6 Şubat 2019
fizikte yeni kurallar: suyun kaldırma kuvveti https://t.co/lGpXHuoiWY— savaş (@otissredding) 6 Şubat 2019
Büyük şoka bak :D evde göbek atıyordur veledden kurtuldum daha rahatım artık diye https://t.co/W45zM8U4ON— mert+ (@mertpostif) 7 Şubat 2019
Paramı boşa harcamaya tüm hızıyla devam ediyorum pic.twitter.com/17bCnNoiNI— Survivor İmralı (@gecicinicktir) 6 Şubat 2019
Bu gülüşü kelebek görse yemin ediyorum en fazla 12 saat yaşar https://t.co/VjmWjdAB6Z— Burak Süleyman (@buraksuleyman10) 6 Şubat 2019
dunyanin en kurak yeri atacama colu degil su an pic.twitter.com/lw7uovn76S— lolita (@gizayplumfairly) 5 Şubat 2019
Pirlere miyav ederiz pic.twitter.com/C2dbQPuQG8— Alen Anbarcıyan (@alenovic1) 5 Şubat 2019
sözelci gibi sözelci pic.twitter.com/kJrAGgsTgY— no context sexting (@nocontextsextng) 4 Şubat 2019
VAR’a giden hakemlere bir süprizim var ???????? #VAR pic.twitter.com/tiVEOd2mo1— Metin Şentürk (@Metin_Senturk) 4 Şubat 2019
evlenirse her gece bdsm https://t.co/BLtMOg2FQ9— michelangelo (@johanisourking) 1 Şubat 2019
aydın belediyesine bina önerileri pic.twitter.com/nDpMn2YXNd— Muhteşem Satrayni (@satrayni) 4 Şubat 2019
sevgilimi bdsme ikna etmeye çalışırken pic.twitter.com/mrNg1l6vQX— ceyhun (@cekubaIim) 3 Şubat 2019
Yeğenim Eylül Defne (2) ben uyurken makyaj çantamı karıştırmış pic.twitter.com/dpjtEkTXdH— Büçra (@bucrayimben) 4 Şubat 2019
Çok beğendiğim elbiseyi giyeceğim yer olmayınca ben pic.twitter.com/jDEYEV0UEe— Buse (@buseozgel) 6 Şubat 2019
Yazık site çoluk çocuğa kalmış bize yalın öğretti a mk o cümleyi https://t.co/atm7rmnAQi— YENİ PCG’dir Ha değil (@pecegelan) 4 Şubat 2019
Evi art gallery gibi turluyor gözümün nuru pic.twitter.com/l6bQiaOy1E— Ayça Çalkoparmayan (@aycalkoparan) 3 Şubat 2019
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