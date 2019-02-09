Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde

İşte okurken güzünüzü güldürecek haftanın en iyi tweetleri...

kurabiyen var mı? pic.twitter.com/hXF14mi9GX

Şakasız bunu hatırlayan has old tayfadır pic.twitter.com/iewF2fl1Kq

Büyük şoka bak :D evde göbek atıyordur veledden kurtuldum daha rahatım artık diye https://t.co/W45zM8U4ON

Paramı boşa harcamaya tüm hızıyla devam ediyorum pic.twitter.com/17bCnNoiNI

Bu gülüşü kelebek görse yemin ediyorum en fazla 12 saat yaşar https://t.co/VjmWjdAB6Z

dunyanin en kurak yeri atacama colu degil su an pic.twitter.com/lw7uovn76S

sözelci gibi sözelci pic.twitter.com/kJrAGgsTgY

VAR’a giden hakemlere bir süprizim var ???????? #VAR pic.twitter.com/tiVEOd2mo1