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Ne yaptın Babel! Galatasaray maçındaki boş kaleye giden top...

18.04.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Küme düşmesi kesinleşen Malatyaspor'un müthiş oyunu ilk yarıya damga vurdu. Galatasaray'ın ender gelişen ataklarından birinde Babel topu boş kaleye gönderdi fakat Malatyaspor savunması bunu da önledi!

Ne yaptın Babel! Galatasaray maçındaki boş kaleye giden top...
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray sert bir duvara çarptı.

İLK YARIDA İŞLER TERS GİTTİ

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İlk yarıda Malatyaspor rüzgarı esti. 45+1'de golle burun buruna gelen Malatyaspor'un şutunu çizgiden Nelsson çıkardı. Galatasaray'ın ender gelişen ataklarından birinde Babel'in vuruşunu Malatyaspor savunması top boş kaleye giderken çıkardı. Müthiş bir oyun ortaya koyan deplasman ekibi sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Ryan Babel
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