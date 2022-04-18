Ne yaptın Babel! Galatasaray maçındaki boş kaleye giden top...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray sert bir duvara çarptı.

İLK YARIDA İŞLER TERS GİTTİ

İlk yarıda Malatyaspor rüzgarı esti. 45+1'de golle burun buruna gelen Malatyaspor'un şutunu çizgiden Nelsson çıkardı. Galatasaray'ın ender gelişen ataklarından birinde Babel'in vuruşunu Malatyaspor savunması top boş kaleye giderken çıkardı. Müthiş bir oyun ortaya koyan deplasman ekibi sosyal medyada gündem oldu.



