Ne yaptın Icardi! Tüm hayalleri suya düşürdü... Wanda Nara ile birlikte Galatasaray'dan öyle bir ücret talep etti ki...

Galatasaray'da şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olurken, Sarı-Kırmızılı yönetim Icardi için tüm imkanları seferber ediyor.

ICARDI VE WANDA NARA'NIN TALEBİ YÖNETİMİ ŞAŞIRTTI

Bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan ve 1 sezon daha kontratı olan oyuncu ile görüşmelerine devam eden Galatasaraylı kurmaylara Icardi ve eşi Wanda Nara'dan şaşırtan bir talep geldi.

3 SENELİK İMZA + 10 MİLYON EURO

Fransız ekibinin de takımdan göndermeye yeşil ışık yaptığı Icardı için yıllık 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetime Icardi'nin yanıtı 3 senelik kontrat, her sezon için ise 10 milyon Euro garanti ücret şeklinde oldu.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Yıldız oyuncunun toplam yıllık garanti ücret maliyeti böylece 30 milyon Euro (834.4 milyon TL) olurken bu bedel ise Galatasaray'ın verebileceğinin çok üzerinde. Yönetim, bir taraftan bu transfer için Wanda Nara'dan indirim beklerken diğer yanda ise sponsor arayışları devam ediyor.

TARAFTARDAN TEPKİ!

Bu gelişmenin sosyal medya yayılmasının üzerine bazı Galatasaraylı taraftarlar Icardi cephesinin talebini yüksek bulurken, oyuncuya ve menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya tepki gösterdi.



