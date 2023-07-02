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Ne yaptın Icardi! Tüm hayalleri suya düşürdü... Wanda Nara ile birlikte Galatasaray'dan öyle bir ücret talep etti ki...

02.07.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesi sona ererken yönetim Arjantinli yıldızı bonservisiyle birlikte kadroya katabilmek adına tüm imkanları seferber etmiş durumda. Galatasaraylı kurmaylar Icardi cephesi ile görüşmelerini sürdürürken, yıldız oyuncudan gelen talep herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olurken, Sarı-Kırmızılı yönetim Icardi için tüm imkanları seferber ediyor.

ICARDI VE WANDA NARA'NIN TALEBİ YÖNETİMİ ŞAŞIRTTI

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Bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan ve 1 sezon daha kontratı olan oyuncu ile görüşmelerine devam eden Galatasaraylı kurmaylara Icardi ve eşi Wanda Nara'dan şaşırtan bir talep geldi.

3 SENELİK İMZA + 10 MİLYON EURO

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Fransız ekibinin de takımdan göndermeye yeşil ışık yaptığı Icardı için yıllık 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetime Icardi'nin yanıtı 3 senelik kontrat, her sezon için ise 10 milyon Euro garanti ücret şeklinde oldu.

İNDİRİM BEKLENİYOR

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Yıldız oyuncunun toplam yıllık garanti ücret maliyeti böylece 30 milyon Euro (834.4 milyon TL) olurken bu bedel ise Galatasaray'ın verebileceğinin çok üzerinde. Yönetim, bir taraftan bu transfer için Wanda Nara'dan indirim beklerken diğer yanda ise sponsor arayışları devam ediyor.

TARAFTARDAN TEPKİ!

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Bu gelişmenin sosyal medya yayılmasının üzerine bazı Galatasaraylı taraftarlar Icardi cephesinin talebini yüksek bulurken, oyuncuya ve menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya tepki gösterdi.


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