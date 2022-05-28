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Ne yaptın Montella! Yunus Akgün konusunda Galatasaray'ın başını fena yaktı

28.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Yunus Akgün'e İtalyan kulüpleri kancayı taktı. Adana Demirspor'daki İtalyan hocası Montella da genç yeteneğe tam not verince, Serie A kulüplerinin ilgisi tavan yaptı.

Ne yaptın Montella! Yunus Akgün konusunda Galatasaray'ın başını fena yaktı
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor formasıyla sezonu 9 gol 17 asistle kapatan Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönerken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezon planlamasında çok kritik bir yere sahip. Başkan adaylarından Dursun Özbek'in, satmayı kesinlikle istemediği oyuncular arasında yer alan Yunus için İtalya piyasası ardına kadar açılmış durumda.

NE YAPTIN MONTELLA! İLGİ DAHA DA ARTTI...

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Birçok Serie A kulübü temsilcisi, Adana Demirspor'un İtalyan hocası Montella ile temasa geçerek, 21 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi istedi. Montella'nın övgü dolu sözleri sonrası, Yunus'a olan ilgi daha da arttı. Özellikle Vedat Muric'in de formasını giydiği Lazio Kulübü, Yunus Akgün'le ciddi olarak ilgileniyor ve olası bir transfer teklifi için Galatasaray'da yeni yönetimin seçilmesini bekliyor. Lazio'nun dışında Fiorentina ve Sampdoria kulüpleri de Yunus hakkında maliyet araştırması yapmaya hazırlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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