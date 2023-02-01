Ne yaptın Selçuk! Fenerbahçe'nin acısını Giresunspor'dan çıkardı... Tam 5 gol!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekip Kasımpaşa'nın 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran tarafta Kasımpaşa oldu.

PERDE 14'TE AÇILDI!

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 14. dakikada Mamadou Fall, 29. dakikada penaltıdan Eysseric, 45+5. ve 66. dakikalarda Aytaç Kara, 50. dakikada da Ben Ouanes kaydetti. Giresunspor'un tek golü 10. dakikada Savicevic'ten geldi.

FENERBAHÇE'YE AYNI SKORLA YENİLMİŞTİ!

Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon ilk kez bir takıma 5 gol atarken, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe mücadelesinde rakibine aynı skorla mağlup olmuştu. Ayrıca, Selçuk İnan yönetiminde 2. galibiyetine ulaştı. İnan diğer galibiyetini de Alanyaspor'a karşı 4-1'lik skorla almıştı.

