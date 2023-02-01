SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Ne yaptın Selçuk! Fenerbahçe'nin acısını Giresunspor'dan çıkardı... Tam 5 gol!

Ne yaptın Selçuk! Fenerbahçe'nin acısını Giresunspor'dan çıkardı... Tam 5 gol!

01.02.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan Kasımpaşa rakibini 5-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Selçuk İnan'ın öğrencileri geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe mücadelesinde zorlu rakibine aynı skorla mağlup olmuştu.

Ne yaptın Selçuk! Fenerbahçe'nin acısını Giresunspor'dan çıkardı... Tam 5 gol!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekip Kasımpaşa'nın 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran tarafta Kasımpaşa oldu.

PERDE 14'TE AÇILDI!

kmkm

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 14. dakikada Mamadou Fall, 29. dakikada penaltıdan Eysseric, 45+5. ve 66. dakikalarda Aytaç Kara, 50. dakikada da Ben Ouanes kaydetti. Giresunspor'un tek golü 10. dakikada Savicevic'ten geldi.

FENERBAHÇE'YE AYNI SKORLA YENİLMİŞTİ!

lmlm

Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon ilk kez bir takıma 5 gol atarken, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe mücadelesinde rakibine aynı skorla mağlup olmuştu. Ayrıca, Selçuk İnan yönetiminde 2. galibiyetine ulaştı. İnan diğer galibiyetini de Alanyaspor'a karşı 4-1'lik skorla almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a sosyal medyada flaş yorum!Arda Turan'dan Selçuk İnan'a sosyal medyada flaş yorum!
Galatasaray'da iki isim ile yollar ayrıldı!Galatasaray'da iki isim ile yollar ayrıldı!
Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa Giresunspor Selçuk İnan spor spor toto 10 ak spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif!

Kayserispor’dan ’Onur Bulut’ açıklaması geldi!

Kayserispor’dan ’Onur Bulut’ açıklaması geldi!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.