Ne yaptın Uğurcan Çakır! Maçtaki herkes bir anda dondu kaldı...

Süper Lig 'de sezonun şampiyonu Trabzonspor Hatayspor deplasmanına çıktı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bordo-Mavili takım deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyordu. Maçın ilk yarısında yaşanan bu ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.

TOP AUTA ÇIKACAK DİYE BEKLEDİ, DİREKTEN DÖNDÜ

Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan Uğurcan Çakır'dan çok basit bir hata geldi. Hatayspor'un yıldız oyuncusu Saba Lobjanidze'nin yavaş şutuna müdahale etmeyen Uğurcan, golle burun buruna geldi. Top az farkla direkten dönerken, Hatayspor öne geçme fırsatını kaçırdı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



