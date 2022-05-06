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Ne yaptın Uğurcan Çakır! Maçtaki herkes bir anda dondu kaldı...

06.05.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıktı. Herhangi bir iddiası bulunmayan Hatayspor'un da rahat çıktığı maçın ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı. Yaptığı kurtarışlarla gündeme gelen Uğurcan Çakır, Hataysporlu Saba Lobjanidze'nin şutunda dondu kaldı. Topun auta gideceğini tahmin eden ve kendisine doğru yavaş gelen topa müdahale etmeyen Uğurcan, golün kıyısından döndü. Saba Lobjanidze'nin şutu direkten geri geldi.

Ne yaptın Uğurcan Çakır! Maçtaki herkes bir anda dondu kaldı...
Saba Lobjanidze

Saba Lobjanidze

GÜR Gürcistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Hatayspor
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Süper Lig 'de sezonun şampiyonu Trabzonspor Hatayspor deplasmanına çıktı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bordo-Mavili takım deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyordu. Maçın ilk yarısında yaşanan bu ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.

TOP AUTA ÇIKACAK DİYE BEKLEDİ, DİREKTEN DÖNDÜ

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Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olan Uğurcan Çakır'dan çok basit bir hata geldi. Hatayspor'un yıldız oyuncusu Saba Lobjanidze'nin yavaş şutuna müdahale etmeyen Uğurcan, golle burun buruna geldi. Top az farkla direkten dönerken, Hatayspor öne geçme fırsatını kaçırdı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor Uğurcan Çakır
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