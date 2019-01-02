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Ne yediğimizi bilmek istiyoruz! Kaşar peyniri ile tost peyniri arasındaki fark nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

Son yıllarda market raflarında görmeye alıştığımız tost peynirleri aklımıza şu soruyu getiriyor: "Bu peynirin kaşar peynirinden ne farkı var?" Kaşar peynirinin tahtını sallayan tost peyniri nedir? Neyden üretilir ve gerçekten sağlıklı mı? Kafanızdaki tüm sorulara cevap oluyoruz sevgili okur...

Ne yediğimizi bilmek istiyoruz! Kaşar peyniri ile tost peyniri arasındaki fark nedir?

Tost peynirini kaşar peynirinden ayırt etmek bir hayli zor çünkü hem tat hem de görüntü olarak birbirlerine çok yakınlar. İki peyniri birbirinden ayırt etmekte zorlansak da aslında aralarında birtakım ciddi farklar bulunuyor...

Kaşar peyniri;

kaşar peyniri

Çiğ süt mayalanır ve haşlanarak kalıp haline getirilir. Kaşar peynirinin yapılışı bu şekildedir. Keçi, koyun veya inek sütünden yapılabilir. Bir kilogram kaşar peyniri için yaklaşık olarak 10 kilograma yakın süte ihtiyaç duyulur. Kalsiyum ve protein yönünden son derece zengin olan kaşar peyniri gelişim çağındaki çocuklara, hamilelere ve menopoz dönemindeki kadınlara tavsiye edilir.

kaşar peyniri 2

Tost peyniri ise;

tost peyniri

Kaşar peyniri ile kıyasladığımızda çok daha yumuşak ve yağlı bir peynir türüdür. Tost peyniri aslında eritme peynirine verilen isimdir. Eritme peyniri; sert peynirlerin ısısal işlemden geçirilerek ve eritici tuzlar kullanarak hazırlanır. Yani arta kalan, son kullanma tarihi yaklaşan sert peynirleri bu şekilde dönüştürebiliyorlar. Ortaya çıkan türe ise 'tost peyniri' adı veriliyor. Kaşar peynirinden oldukça farklıdır.

tost

Tost peyniri yapım aşamasında ikinci sınıf peynirlerin kullanıldığı söylenmektedir. Eritme peynirlerinin protein değerini artırmak için ise soya proteini, bitkisel yağlar veya süt proteini ilave edildiği iddia ediliyor.


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