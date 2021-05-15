MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nebahat Çehre isyan etti: Ayda 100 bin TL...

Nebahat Çehre isyan etti: Ayda 100 bin TL...

15.05.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nebahat Çehre, önceki gün doktor kontrolüne geldiği Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Usta oyuncu, güneyde yazlık bölgelerde yükselen kira fiyatlarına isyan etti.

Nebahat Çehre isyan etti: Ayda 100 bin TL...

Nebahat Çehre, doktor kontrolüne geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, bu dönem güneyde yazlık bölgelerde yükselen kira fiyatlarına isyan edip “Ayda 100 bin lira istiyorlar yazlık yerlerdeki evlere. Benim yazlığım yok, en güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi. En iyisi bu” diye konuştu.

image_72192707_22

Ayağının şiştiğini ve bu nedenle fizik tedaviye geldiğini anlatan Nebahat Çehre, pandemide evde oturmaktan sıkıldığını anlatıp “Doktora geldim, ayağım şişiyor, fizik tedaviye giriyorum. Herkes gibiyiz evdeyim, evde oturmak tabii sıkıyor, asosyal oluyorsunuz, dostlarınızla olamıyorsunuz. Bir şansım var şehir içinde büyük bir sitede oturuyorum orada geniş bir yürüyüş alanım orada idare ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!
Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Büyük düşüş! Milyonlarca dolar kayıp

Büyük düşüş! Milyonlarca dolar kayıp

Altın bilezik ne kadar?

Altın bilezik ne kadar?

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.