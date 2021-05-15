Nebahat Çehre isyan etti: Ayda 100 bin TL...

Nebahat Çehre, doktor kontrolüne geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, bu dönem güneyde yazlık bölgelerde yükselen kira fiyatlarına isyan edip “Ayda 100 bin lira istiyorlar yazlık yerlerdeki evlere. Benim yazlığım yok, en güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi. En iyisi bu” diye konuştu.

Ayağının şiştiğini ve bu nedenle fizik tedaviye geldiğini anlatan Nebahat Çehre, pandemide evde oturmaktan sıkıldığını anlatıp “Doktora geldim, ayağım şişiyor, fizik tedaviye giriyorum. Herkes gibiyiz evdeyim, evde oturmak tabii sıkıyor, asosyal oluyorsunuz, dostlarınızla olamıyorsunuz. Bir şansım var şehir içinde büyük bir sitede oturuyorum orada geniş bir yürüyüş alanım orada idare ediyorum” dedi.



