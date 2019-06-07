Nebahat Çehre yaz sezonunu açtı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre yaşına rağmen fit görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

Daha 15 yaşındayken "Türkiye Güzeli" seçilen, fotomodellik ve mankenlik yaparken sinemaya adım atan ve birçok film, ardından dizide karşımıza çıkan Nebahat Çehre genç görüntüsü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor, yaşıtı olan ünlülerden çok daha fazla genç gözükerek bizi her seferinde şaşırtmayı başarıyor.

75 yaşındaki usta oyuncu yaz sezonunu açtı. Çehre yaptığı paylaşıma "Sezonu açtık" notunu düştü. Çehre'nin paylaşımına anında beğeni ve yorum yağdı.

Çehre bu güzel fiziğini sabah uyanır uyanmaz içtiği ılık limonlu suya ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Çehre hiçbir zaman diyet yapmadığını söylüyor.

