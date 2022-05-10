Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeçi olay olmuştu! Güldür Güldür'deki gerçeği Fatih Altaylı duyurdu

Show TV'nin fenomen programı Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz hafta yayınlanan tanıtımında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili skeç yeni bölümde ekrana gelmeyince, sansür iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuyu Habertürk'teki köşesine taşıyan Fatih Altaylı, Show TV üst yönetiminden aldığı bilgileri, okurlarıyla paylaştı. Altaylı, söz konusu skecin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümde izleyiciyle buluşacağını söyledi.

İşte Fatih Altaylı'nın 'Sansür mü?' başlıklı köşe yazısının o kısmı...

“Show TV’den Güldür Güldür’e sansür” iddialarını okuyunca kan beynime çıktı.

Yazılanlara çizilenlere göre, Güldür Güldür Show’da Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi ele alan bir skeç, program tanıtımında geniş biçimde yer aldığı halde, program sırasında yayınlanmamış, sansür uygulanmıştı.

Doğrusu hem şaşırdım hem üzüldüm.

Şaşırdım çünkü aylardan beri Güldür Güldür Show'da pek çok siyasi mizah yapılmış, hiçbir yerde yapılmayan siyasi eleştiriler ve hicivler sergilenmiş ve hepsi de ekrana gelmişti.

Kimse aksini iddia edemezdi.

Peki ne olmuştu da, böyle bir sansür uygulanmıştı.

Açıkçası biraz da şahsi kaygılarla Show TV üst yönetimini aradım.

Bir yetkim olduğundan değil ama yıllardır grupta çalışmanın verdiğini düşündüğüm hakla.

Yanıtı duyunca şaşırdım ve sizinle de paylaşmak istedim.

Kanalın en üst yöneticisi, sansür iddialarını şaşkınlıkla izliyordu.

Çünkü ortada bir sansür yoktu.

“Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık” dedi.

Sonra meseleyi anlattı.



"SİYASİ SKEÇLER OLMASINDAN..."

“Bunu Güldür Güldür’ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz.

Bu kez de aynen öyle oldu.

"SEBEBİ BAYRAM HAFTASI OLMASI"

Ancak tanıtımı yayınladığımız skeç bu hafta yayınlanmadı. Doğru. Ama bu sansürden değil. Tek nedeni bayram haftası olması. Bayram haftası olduğu için ratingler genel olarak düşüktü ve biz de iyi bir skeci ratinglerin ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk.

Bugüne kadar çok da ağır eleştiri içeren skeçleri yayınlamış bir kanal olarak, adı geçen bakanın bile güleceği kadar komik olan bir skeci yayınlamamak aklımızdan bile geçmedi.

Eğer böyle bir şeyden çekinse idik, siyasi skeç baştan istemez, bu skecin de bu kadar uzun bir tanıtımını yayınlamazdık. Hem bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz.”

