Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

BBC'ye konuşan Eledge, oğlu Matthew Eledge ve kocası Elliot Dougherty için doğum yapma fikrinin kendisinden çıktığını söyledi.

Çiftin aile kurmak istemesi üzerine taşıyıcı anne olmak istediğini söyleyen anne Eledge, oğlu ve eşinin önce bu fikre 'güldüklerini' anlattı.

Çift, kız çocuklarına Uma Louise adını verdi.

Eledge taşıyıcı anne olmayı teklif ettiğinde 59 yaşındaydı. Önerisinin aile içinde 'şakayla karşılandığını ve gerçekçi görülmediğini' söyledi.

Oğlunun kocası Dougherty de "Onun için gerçekten çok güzel bir duygu gibi görünüyordu. Çok özverili bir kadın" dedi.

Çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel çift Matthew Eledge ve Elliot Dougherty doktora başvurup ne gibi seçenekler olduğunu öğrenmek istedi. Doktor da çiftlerden birinin annesinin, 'taşıyıcı anne' olmasının sorun teşkil etmediğini söyledi.

Anne Eledge bir dizi mülakat ve testten geçtikten sonra doğum için uygun olduğu kararına varıldı.

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Eledge, "Sağlık konusunda çok bilinçliyim. Hamile kalmamla ilgili şüphelenilecek herhangi bir gerekçe yoktu" dedi.