NEC Nijmegen Kulübü, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'ye Hollanda ekibi NEC Nijmegen cephesinden kötü haber geldi.

Hollanda kulübünün genel müdürü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda ödeme alamadıkları için maçlarını oynadıkları stadın 244 bin Euro'ya ulaşan kira borcunu ödeyemediklerini söyleyerek, "UEFA ve FIFA'ya dava açmak için avukatlarımızla çalışma yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

FutbolArena'da yer alan habere göre; Nijmegen Belediyesi'ne kira borcu ödeyemediklerini belirten Wilco van Schaik, "Elbette bu borcu ödemeyi planlıyoruz ancak şu anda seçkin bir borçlumuzla da uğraşıyoruz. Sorun bu" dedi.

