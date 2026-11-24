NEC Nijmegen ile Rennes, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Goffertstadion sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. NEC Nijmegen, geçen hafta kötü bir maç çıkardı.
NEC Nijmegen (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi.
Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 17 puanla 9. sırada.
NEC Nijmegen, son beş maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir performans gösterdi. 8 gol atıp 11 gol yedikleri bu dönemde, savunma sorunları dikkat çekiyor.
NEC Nijmegen kadrosunda Mitchel Bakker (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Isak Hansen-Aaröen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Adam Tahaui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Perr Schuurs (Şüpheli) ve Bram Nuytinck (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Rennes kadrosunda Valentin Rongier (Şüpheli) ve Przemyslaw Frankowski (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Rennes kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Esteban Lepaul, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adrien Thomasson.
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