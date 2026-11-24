UEFA Avrupa Ligi NEC Nijmegen Perşembe 23:00 Rennes

NEC Nijmegen ile Rennes, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Goffertstadion sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. NEC Nijmegen, geçen hafta kötü bir maç çıkardı.

Lig Durumu Rennes 9. Fransa Ligue 1 O 11 G 5 B 2 M 4 P 17 22 Attığı Gol 22 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Rennes 22 / 22 İç Saha / Deplasman Performansı R Rennes Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 1 / 3 Gol 8 – 15

NEC Nijmegen (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi.

Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 17 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri NEC Nijmegen tüm kulvarlar NEC Nijmegen 1-4 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M

Utrecht 2-3 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi G

NEC Nijmegen 3-1 Omonia UEFA Avrupa Ligi G

Heerenveen 1-0 NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Ligi M

NEC Nijmegen 2-2 Groningen Hollanda Eredivisie Ligi B Rennes B M M G M tüm kulvarlar Lorient 1-1 Rennes Fransa Ligue 1 B

Rennes 1-2 Lille Fransa Ligue 1 M

Rennes 0-0 Olympiakos UEFA Avrupa Ligi B

Nice 5-2 Rennes Fransa Ligue 1 M

Rennes 3-0 Strasbourg Fransa Ligue 1 G

Maç öncesi değerlendirme

NEC Nijmegen, son beş maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak dalgalı bir performans gösterdi. 8 gol atıp 11 gol yedikleri bu dönemde, savunma sorunları dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular NEC Nijmegen 5 eksik Mitchel Bakker Isak Hansen-Aaröen Adam Tahaui Perr Schuurs Bram Nuytinck Rennes 2 eksik Valentin Rongier Przemyslaw Frankowski

NEC Nijmegen kadrosunda Mitchel Bakker (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Isak Hansen-Aaröen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Adam Tahaui (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Perr Schuurs (Şüpheli) ve Bram Nuytinck (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Rennes kadrosunda Valentin Rongier (Şüpheli) ve Przemyslaw Frankowski (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Esteban Lepaul Rennes 7 Gol 0 Asist Boulaye Dia Rennes 6 Gol 0 Asist Sebastian Szymanski Rennes 4 Gol 1 Asist Adrien Thomasson Rennes 2 Gol 2 Asist

Rennes kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Esteban Lepaul, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adrien Thomasson.