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Necati Şaşmaz'dan dedikodulara inat el ele poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendiği Nagehan Kaşıkçı'nın boşanacakları iddiaları magazin gündeminde yer almıştı. Mutlu çift, ayrılık dedikodularına inat bugün oğulları Ali Nadir Şaşmaz'ı (5) anaokuluna birlikte götürdü.

Necati Şaşmaz'dan dedikodulara inat el ele poz!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle yıldızı parlayan Necati Şaşmaz 2012 yılında Nagehan Kaşıkçı ile dünyaevine girmişti. Çift oğulları Ali Nadir'i 2013 yılında kucağına almıştı. Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın oğulları Ali Nadir bugün okula başladı. Aile, okul heyecanını birlikte yaşadı. Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 6 yıllık evliliğinde ciddi bir krizin yaşandığı iddia edilmişti.

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Ayrılık haberleri karşısında sessizliğini bozan Necati Şaşmaz; “İddialar asla gerçeği yansıtmıyor. Dizi öncesi bu tür karalayıcı haberlerin çıkması manidar” açıklamasını yapmıştı. Mutlu çift ayrılık dedikodularına inat bugün oğulları Ali Nadir Şaşmaz'ı (5) anaokuluna birlikte götürdü. Çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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Nagehan - Necati Şaşmaz çifti geçtiğimiz yıl ikinci kez çocuk heyecanı yaşamış ve Yusuf Emir ismini verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

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