Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinin çekimleri başladı! İşte ilk kareler

Henüz çekimleri başlamadan hem seyircinin hem de sektörün merakla beklediği dizi haline gelen 'Nöbet' sette! Pana Film imzalı 'Nöbet'in çekimleri için tüm oyuncular Antalya'ya yerleşti.

Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da büyük heyecan yaratan dizisinin yapımcısı Necati Şaşmaz da Antalya'da ekibini yalnız bırakmadı.

Dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi isimler paylaşıyor. Yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği Pana Film yapımı 'Nöbet', çok yakında Show TV'de ekranlara gelecek.

Nöbet dizisinin oyuncu kadrosunde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci ,Kürşat Alnıaçık , Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Salih Bayraktar, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek ve Orkun Ok yer alıyor.





