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Necati Şaşmaz kalp krizi mi geçirdi? Yoğun bakımda olduğu iddia edilen ünlü ismin son durumu ortaya çıktı

28.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane dizisi Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve İstanbul'daki özel bir hastanede anjiyo ameliyatı olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmelerini Onur Akay açıkladı.

Necati Şaşmaz kalp krizi mi geçirdi? Yoğun bakımda olduğu iddia edilen ünlü ismin son durumu ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan son gelişmeler hayranlarını meraklandırdı. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti.

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Duyurduğu ölümve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı”
lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

"YOĞUN BAKIMDA DEĞİL"

Ayrıca rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, “Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu.

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"ŞU AN EVİNDE DİNLENİYOR"

Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi.” ifadelerini kullandı.

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