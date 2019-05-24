YEMEK

Neden elmaları yemeden önce karbonatlı suda bekletmelisiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Pazardan, manavdan getirdiğimiz elmaları musluk altında yıkadıktan sonra yeriz ancak bu yöntem elma üzerinde bulunan pestisitlerin temizlenmesi için yetersiz kalır. İşte elmaları pestisitsiz tükettiğinizden emin olmak istiyorsanız muhakkak bu yöntemi uygulamalısınız.

Neden elmaları yemeden önce karbonatlı suda bekletmelisiniz?

Elma üzerinde bulunan pestisitleri (böcek ilacı) temizlemek için onları sadece durulamak yeterli değil. Elma kabuklarına yapışan böcek ilacını temizlemek için ise kolay ve son derece etkili bir yöntem var.

iStock-174647962

Meyveleri doğru bir şekilde temizlemek için derin bir kabın içine su ve biraz kabartma tozu ekleyin. 15 dakika boyunca elmaları karbonatlı suda bekletin. Bu sayede tüm pestisitler yok olacaktır. Bu yöntemi armut gibi diğer meyvelere de uygulayabilirsiniz.

iStock-1067561972

Elma kabuğunu soymak da bir yöntemdir ancak bu şekilde elmayı tüketerek vitamin ve minerallerden çok daha az miktarda faydalanmış olursunuz. Çünkü elmanın asıl besin değeri kabuğunda yer alır.


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bu basit numarayla yeşil muzları 1 saat içinde olgunlaştırabilirsinizBu basit numarayla yeşil muzları 1 saat içinde olgunlaştırabilirsiniz
Saç dökülmesinin önüne geçen 6 önemli yiyecekSaç dökülmesinin önüne geçen 6 önemli yiyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pestisit meyveleri yıkamak

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne çağrı!

Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne çağrı!

Vajinalarından memnun olmayan kadınlar, tasarım vajina ameliyatlarına ilgi gösteriyor

Vajinalarından memnun olmayan kadınlar, tasarım vajina ameliyatlarına ilgi gösteriyor

Emre Altuğ: İlk gerçek aşkım, ilk endişem

Emre Altuğ: İlk gerçek aşkım, ilk endişem

Hatice ve Selin Ciğerci arasında gerilim yükseldi!

Hatice ve Selin Ciğerci arasında gerilim yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan'da karbonhidrat tüketimine dikkat

Ramazan'da tüketirken dikkat!

Asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 yiyecek

Asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 yiyecek

Özbeklerin ramazan tatlısı 'Nişalda'

O etkisi sayesinde Ramazan'ın gözdesi oldu

Bu basit numarayla yeşil muzları 1 saat içinde olgunlaştırabilirsiniz

Bu basit numarayla yeşil muzları 1 saat içinde olgunlaştırabilirsiniz

Saç dökülmesinin önüne geçen en önemli 6 yiyecek

Saç dökülmesinin önüne geçen 6 önemli yiyecek

Bu bitkilerde kanser karşıtı etken maddeler bulundu

Müjde! Bu bitkide kansere karşı etken madde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.