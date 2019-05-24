Neden elmaları yemeden önce karbonatlı suda bekletmelisiniz?

Elma üzerinde bulunan pestisitleri (böcek ilacı) temizlemek için onları sadece durulamak yeterli değil. Elma kabuklarına yapışan böcek ilacını temizlemek için ise kolay ve son derece etkili bir yöntem var.

Meyveleri doğru bir şekilde temizlemek için derin bir kabın içine su ve biraz kabartma tozu ekleyin. 15 dakika boyunca elmaları karbonatlı suda bekletin. Bu sayede tüm pestisitler yok olacaktır. Bu yöntemi armut gibi diğer meyvelere de uygulayabilirsiniz.

Elma kabuğunu soymak da bir yöntemdir ancak bu şekilde elmayı tüketerek vitamin ve minerallerden çok daha az miktarda faydalanmış olursunuz. Çünkü elmanın asıl besin değeri kabuğunda yer alır.



