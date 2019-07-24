Neden fast food restoranları logolarında kırmızı ve sarı renklerini kullanır?

Şu devirde fast food yiyeceklerden kaçmak gerçekten imkansız gibi. Bunun en büyük nedenlerinden biri zamansızlık. Çabucak hazırlanıyor olması ve hızlı tüketimiyle metropol insanları için kaçınılmaz bir yiyecek halinde geldi. Fast food zincirlerinin ısrarla bizi kendilerine çekmelerinin bir diğer sebebi de pazarlama stratejileri.

Büyük restoran zincirleri nesnelerin ve renklerin insanlar üzerine olan etkilerini kendi markaları için kullanıyorlar. Bu yüzden fast food restoranlarında sıklıkla kırmızı rengine denk gelmemiz tesadüf olmaktan çıkıyor. Restoranlar gerçekleştirdikleri pazarlama strateji sayesinde daha fazla ürün satıp, çok daha fazla kazanç sağlıyorlar.

Kırmızının insanlar üzerindeki etkileri

Renklerin arkasında gerçek bir psikoloji bulunuyor. Kırmızı rengin gıda sektöründe sıkça kullanılmasının nedeni ise iştah açmasından kaynaklı. Aynı zamanda tutkunun rengi olan kırmızı, bağımlılık etkisi gösterebilen bir renk çeşidi. Kırmızı renk açlık hissi uyandırır ve yemeğe davet eder. Logolarda kullanılan sarı rengin ise metabolizmayı hızlandırdığı söylenir. Fast food zinciri logolarının renklerinin iştah açtığı teorisine ketçap ve hardal Teorisi denir.