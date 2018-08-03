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Neden gazlı içecekler tüketmemeliyiz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

Gazlı içecekleri tüketimi her geçen gün katlanarak artıyor ve bu içeceklerin tüketimi tam olarak bağımlılık. Yapılan araştırmalar gazlı içeceklerin kemikleri erittiğini ortaya koydu. Bu gerçeklerle bir kez daha yüzleşmenizi istiyoruz. Siz tüketmiyorsanız bile gazlı içeçekleri içen arkadaşlarınızla bu bilgileri lütfen paylaşın...

Neden gazlı içecekler tüketmemeliyiz?

Yapay tatlandırıcılar ve birçok 'zehirli' gıdalar ile yüklü olduüu söylenen gazlı içecekler için diyetisyenler ve araştırmalar, obezitenin temel kaynağı olduğunu söylüyorlar. Bu gazlı içeceklerin 3/4'ü şeker yani şöyle belirtelim bir kutu gazlı içeceğin içerisinde 11 yemek kaşığı şeker bulunuyor. Yetmiyor, o bir kutunun içerisine ekstra yapay tatlandırıcılar da giriyor. Düşünebiliyor musunuz, vücudunuza sadece bir bardağın bu kadar şeker yükleyip vücudun insülin salgılamasına neden oluyorsunuz.

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Bilinen şu ki bu içeceklerin içindeki tek katkı maddesi yapay tatlandırcılar değil. Bunların yanı sıra son derece zehirli bir madde olan fosforik asit de bulunuyor. Gazlı içeceği tükettiğiniz an fosforik, bağırsakları etkiler ve buradaki magnezyum, çinko ve kalsiyuma yapışır. Vücut, bu faydalı vitamin ve mineralleri kemiklere iletmesi gerekirken fosforik yüzünden idrar yoluyla vücuttan atıyor. Bunun sonucunda kalsiyuma ihtiyacı olan kemikler, yavaş yavaş erimeye başlar.

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Özellikle çocukluk çağlarında insanların kalsiyuma, sağlıklı bir gelişim için daha fazla ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacın karşılanmaması durumunda kemiklerde kırılma, çabuk sakatlanma ve kemik hastalıkları riski artar.

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Sadece kemiklerin değil dişlerin de düşmanıdır. İçerdiği yüksek miktardaki asit diş minesini yok edebilir. Diş minesinin yok olması demek dişlerin çürümesi demektir.

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Böbrek taşına yol açabilir. Bu süreç son derece zordur.

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Vücuda kalıcı hasar bırakma ihtimali yüksektir. Karaciğere zarar verebilir.

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