Neden her gün karnabahar suyu içmelisiniz?

A vitamini göz sağlığını koruyan bir kaynaktır; gözlerimizin daha net görmesine yardımcı olur ve çeşitli göz hastalıklarının ortaya çıkmasını engeller. Karnabahar da iyi bir A vitamini deposudur. Özellikle gelişim çağındaki çocukların haftada bir kez karnabahar sebzesi tüketmesi önerilir.

İçerdiği yüksek B vitamini sayesinde sinir sisteminin gelişimine yardımcı olur ve bu süreçte korumaya geçer. Düzenli olarak tüketilen karnabahar suyu sayesinde kalp ve beyin sağlığınızı korumanız mümkün.

Karnabahar suyu bağırsak sistemi için faydalıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kabızlık problemini ortadan kaldırır. İçeriği sayesinde probiyotik etki gösterir. Böylelikle bağırsak florasının gelişimine katkıda bulunur.

Her gün sebzesini tüketemiyorsanız ya da tadına pek alışkın değilseniz karnabahar suyunu da tüketebilirsiniz. Karnabahar suyu, sebzesiyle aynı etkileri gösterecektir. İşte her gün karnabahar suyu içmenin faydaları;

Kışın en çok tüketilen sebzeler arasında yer alır karnabahar. Gerek yemeği, gerek haşlaması gerek salatasıyla ana öğünlerin temel lezzetini oluşturur. Canan Karatay'ın da tavsiyeleri arasında bulunan karnabahar sebzesi son derece şifalı bir besin.

İdrar yolu sorunlarını çözer

İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemede yardımcı olur. Bunun yanı sıra kadınların adet döneminde meydana gelen sancıları en aza indirir. Ancak bunun için sadece adet döneminde değil, düzenli tüketilmesi gerekmektedir.

Antioksidan etkisi yaratır

İçeriğindeki C vitamini ve diğer besin kaynakları antioksidan etkisi yaratır. Bu etki sayesinde vücutta tümör hücrelerinin oluşumunu engeller ve zararlı serbest radikalleri uzaklaştırır.



