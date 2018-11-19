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Neden her gün karnabahar suyu içmelisiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

Besleyici besin değerine sahip olan kış sebzesi karnabahar B6 ve C vitamini başta olmak üzere mineral ve vitamin yönünden oldukça zengindir. Düzenli olarak karnabahar suyu tüketildiğinde birçok sağlık problemine doğal şifa kaynağı olacaktır.

Neden her gün karnabahar suyu içmelisiniz?

Kışın en çok tüketilen sebzeler arasında yer alır karnabahar. Gerek yemeği, gerek haşlaması gerek salatasıyla ana öğünlerin temel lezzetini oluşturur. Canan Karatay'ın da tavsiyeleri arasında bulunan karnabahar sebzesi son derece şifalı bir besin.

karnabahar

Her gün sebzesini tüketemiyorsanız ya da tadına pek alışkın değilseniz karnabahar suyunu da tüketebilirsiniz. Karnabahar suyu, sebzesiyle aynı etkileri gösterecektir. İşte her gün karnabahar suyu içmenin faydaları;

Sindirimi düzenler

sindirim

Karnabahar suyu bağırsak sistemi için faydalıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kabızlık problemini ortadan kaldırır. İçeriği sayesinde probiyotik etki gösterir. Böylelikle bağırsak florasının gelişimine katkıda bulunur.

Sinir sistemini korur

kalp

İçerdiği yüksek B vitamini sayesinde sinir sisteminin gelişimine yardımcı olur ve bu süreçte korumaya geçer. Düzenli olarak tüketilen karnabahar suyu sayesinde kalp ve beyin sağlığınızı korumanız mümkün.

Göz sağlığını olumlu yönde etkiler

göz

A vitamini göz sağlığını koruyan bir kaynaktır; gözlerimizin daha net görmesine yardımcı olur ve çeşitli göz hastalıklarının ortaya çıkmasını engeller. Karnabahar da iyi bir A vitamini deposudur. Özellikle gelişim çağındaki çocukların haftada bir kez karnabahar sebzesi tüketmesi önerilir.

İdrar yolu sorunlarını çözer

İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemede yardımcı olur. Bunun yanı sıra kadınların adet döneminde meydana gelen sancıları en aza indirir. Ancak bunun için sadece adet döneminde değil, düzenli tüketilmesi gerekmektedir.

Antioksidan etkisi yaratır

İçeriğindeki C vitamini ve diğer besin kaynakları antioksidan etkisi yaratır. Bu etki sayesinde vücutta tümör hücrelerinin oluşumunu engeller ve zararlı serbest radikalleri uzaklaştırır.


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