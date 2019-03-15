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Neden kilo veremiyoruz?

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Yaz kapıda! Vücuttaki fazlalıklar göze batmaya başladı. Herkesin isteği ise kısa sürede kilo vermek! Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında neden kilo veremediğimiz konusunu ele aldı.

Neden kilo veremiyoruz?

Kilo vermenin sadece yeme- içme düzeniyle alakalı olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Arkadaşınızın kilo verdiği listeyle siz kilo veremeyebilirsiniz. İnternette dolaşan binlerce listeleri uygulamış, kilo verememiş olabilirsiniz. Çünkü kilo vermek sandığınız kadar kolay olmayabilir.

Peki, neden kilo veremiyoruz?

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• D vitamininiz eksik olabilir.
• Tiroidlerinizde bir sıkıntı olabilir.
• Kabızlık problemi olabilir.
• Magnezyum seviyeniz eksik olabilir.
• Demir seviyeniz eksik olabilir.
• Gıda intoleranslarınız olabilir.
• Mutfaktaki pişirme yöntemleriniz yanlış olabilir.
• Uyku saatleriniz yanlış olabilir.
• İnsülin seviyeniz yüksek olabilir.
• Sadece kalorisine bakarak doğal olmayan gıdalar tükettiğiniz için olabilir.
• Su içmediğiniz için olabilir.
• Tartıyı stres haline getirdiğiniz için olabilir.
• Regl olacağınız zamanlarda hormonal dengesizlikten kaynaklı olabilir.
Daha bi sürü neden…

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Bu kadar madde varken kilo veremediğinizde kendinizi ya da bir başkasını suçlamaktan vazgeçin. Kilo verirken sağlığınızı korumanın ne kadar önemli bir durum olduğunu unutmayın. Sağlık çalışanı olmadığı halde sadece kendini zayıflatanlardan, ya da 1 sertifikayla yaşam koçu olduğunu iddia edenlerden lütfen uzak durun.

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