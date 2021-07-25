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Nedved: Ronaldo Juventus'ta kalacak

25.07.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'un asbaşkanı Pavel Nedved, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında konuştu.

Nedved: Ronaldo Juventus'ta kalacak

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'un asbaşkanı Pavel Nedved, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kontrat süresi dolana kadar takımda kalacağını belirtti.

İtalyan basınına konuşan Nedved, Portekizli oyuncunun başka takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ronaldo yarın antrenmanlarına başlayacak ve Juventus'ta kalacak. Gelecek sezon kontrat süresi bitene kadar Ronaldo ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kontratı gelecek yıl sona erecek takımın yıldızlarından Arjantinli Paulo Dybala ve sözleşmesi sona eren İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini hakkında ise Nedved, şunları kaydetti:

"Dybala'nın kontrat süresinin uzatılması konusunu menajeriyle görüşüyoruz. Gelecek hafta yüz yüze bir görüşme de gerçekleşecek. Bu konuda iyi bir durumdayız ve sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Chiellini'yle tatilden dönünce konuşacağız."

Geçen sezon attığı 29 golle Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamlayan 36 yaşındaki Ronaldo ile Manchester United, Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği iddia ediliyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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