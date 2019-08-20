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Need for Speed Heat hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 20.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

Araba yarışı oyunu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de Need for Speed’tir. Oyun tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan NFS, önümüzdeki Kasım ayında yeni oyunu ile PC ve konsollarımıza konuk olacak.

Need for Speed Heat hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere serinin son oyunu olan Payback 2017’de raflardaki yerini almıştı. Oyun içerisindeki Loot Box isimli sistem ise kullanıcıların tepkisini çekmişti. Bu sistem sayesinde oyuncular, emek harcamadan pek çok geliştirme seçeneğini gerçek para karşılığında satın alabiliyorlardı.

Aynı sistemin yeni NFS oyununda da olup olmayacağı merak ediliyordu. Nitekim geçtiğimiz gün EA’nin yetkili isimlerinden biri olan Ben Walke duruma bir açıklık getirdi.

Walke konu ile ilgili yaptığı açıklamada Need for Speed Heat içeriğinde Loot Box ya da benzeri bir uygulamanın olmayacağını belirtti. EA’nin yetkili ismi oyun için çeşitli araç paketlerinin çıkabileceğini fakat özelleştirmeler için oyuncuların yarışarak, emek harcamak zorunda olduklarını vurguladı.

Dipnot olarak belirtelim. NFS Heat, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 8 Kasım’da raflardaki yerini almış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
need for speed heat loot box

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