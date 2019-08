Need for Speed Heat ile yine aranan kan bulunamayacak gibi görünüyor

Yarış mekaniklerini konsolda ve PC’de mobil oyunlar tarzında sunan Electronic Arts’ın, bu hatasından vazgeçeceği düşünülüyordu. Ancak EA, yeni tanıttığı Need for Speed Heat ile aynı hatayı tekrarlayacak gibi görünüyor. NFS: Heat isimli serinin yeni oyunu, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 8 Kasım 2019 tarihinde çıkacak.

Konulu bir yarış oyunu üzerinde yoğunlaşan EA, maalesef ki mekanikleri ile Xbox ve PC cephesindeki gelmiş geçmiş en iyi arcade yarış oyunu Forza Horizon 4’ün yanına bile yaklaşamayacak. Hele ki bu fiyatlarla Türkiye’de yeni NFS oyununun başarı sağlaması imkansız.

PlayStation 4‘te NFS: Heat Standart sürüm 459 TL, Deluxe sürüm 519 TL, Xbox One‘de NFS: Heat Standart sürüm 468 TL (EA Access ile 421 TL) ve Deluxe sürüm ise 539 TL (EA Access ile 485 TL) fiyat etiketine sahip.

Oyunun PC fiyatı ise henüz bilinmiyor. Yaklaşık 4 gün sonraki Gamescom etkinliğinde NFS: Heat’in oynanış videosu yayınlanacak. Bakalım modifikasyona izin veren NFS: Heat şeytanın bacağını kırabilecek mi?

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız