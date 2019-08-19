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Need for Speed Heat ile yine aranan kan bulunamayacak gibi görünüyor

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TEKNOLOJİ  | 19.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Need for Speed Underground ile büyük bir patlama yaşayan ve bu patlamayı Underground 2 ve Most Wanted ile sürdüren EA, maalesef ki yeni NFS oyunları ile tabiri caizse çuvallamıştı. NFS ile yeni nesilde sil baştan yapmak isteyen firma yine başarısız olmuştu. Son olarak NFS: Payback ile şansını deneyen firma yine hüsrana uğramıştı.

Need for Speed Heat ile yine aranan kan bulunamayacak gibi görünüyor

Yarış mekaniklerini konsolda ve PC’de mobil oyunlar tarzında sunan Electronic Arts’ın, bu hatasından vazgeçeceği düşünülüyordu. Ancak EA, yeni tanıttığı Need for Speed Heat ile aynı hatayı tekrarlayacak gibi görünüyor. NFS: Heat isimli serinin yeni oyunu, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 8 Kasım 2019 tarihinde çıkacak.

Konulu bir yarış oyunu üzerinde yoğunlaşan EA, maalesef ki mekanikleri ile Xbox ve PC cephesindeki gelmiş geçmiş en iyi arcade yarış oyunu Forza Horizon 4’ün yanına bile yaklaşamayacak. Hele ki bu fiyatlarla Türkiye’de yeni NFS oyununun başarı sağlaması imkansız.

PlayStation 4‘te NFS: Heat Standart sürüm 459 TL, Deluxe sürüm 519 TL, Xbox One‘de NFS: Heat Standart sürüm 468 TL (EA Access ile 421 TL) ve Deluxe sürüm ise 539 TL (EA Access ile 485 TL) fiyat etiketine sahip.

Oyunun PC fiyatı ise henüz bilinmiyor. Yaklaşık 4 gün sonraki Gamescom etkinliğinde NFS: Heat’in oynanış videosu yayınlanacak. Bakalım modifikasyona izin veren NFS: Heat şeytanın bacağını kırabilecek mi?

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
need for speed heat underground

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