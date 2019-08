Need for Speed Heat sızdırıldı

Need for Speed serisine geçtiğimiz yıllarda sil baştan çeken Electronic Arts, oldukça kötü bir işe imza atmıştı. Daha sonrasında çıkan yeni NFS oyunu ile iyice çuvallayan Electronic Arts, Microsoft cephesinden Forza Horizon 4’ün çıkmasından sonra sessizliğe bürünmüştü. Forza’nın arkasına aldığı rüzgardan dolayı NFS serisini boş geçen EA, bu yıl bitmeden karşımıza büyük bir sürpriz ile çıkabilir.

Bugün Gameware adındaki oyun satıcı firması yeni NFS oyununu yanlışlıkla listeledi. PlayStation 4 ve Xbox One için listelenen Need for Speed Heat isimli oyun söylentilere göre 2019 yılı bitmeden çıkışını gerçekleştirecek. Bu konsollar için çıkardığı yarış oyunlarında 30 FPS kilidine takılan ve zerre zevk sunamayan EA, bu kötü namını temizlemek istiyor gibi görünüyor.

Aslında EA için çok kolay bir formül var. Yap arkadaşım NFS Underground veya Most Wanted’ın remastered sürümünü sonra sun piyasaya. Zaten oyuncular sizden fazla bir şey beklemiyor. Bu iki efsanenin yenilenmiş sürümleri gelse ortalık çalkalanır. Neyse bakalım EA, NFS Heat ile başarılı olabilecek mi?

