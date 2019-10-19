Need for Speed oyununun sistem gereksinimleri belli oldu

Electronic Arts geçtiğimiz gün oyunun sayfası üzerinden PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Dilerseniz aşağıdan NFS Heat sistem gereksinimleri tablosuna göz atabilirsiniz.
Minimum sistem gereksinimleri
İS: Windows 10İşlemci (AMD): FX-6350 veya eşdeğeri
İşlemci (Intel): Core i5-3570 veya eşdeğeri
Bellek: 8 GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon 7970/Radeon R9 280x veya eşdeğeri
Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 760 veya eşdeğeri
DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 320 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı
Sabit Disk Alanı: 50 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İS:Windows 10
İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X veya eşdeğeri
İşlemci (Intel): Core i7-4790 veya eşdeğeri
Bellek: 16 GB
Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eşdeğeri
Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 1060 veya eşdeğeri
DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı
Sabit Disk Alanı: 50 GB
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