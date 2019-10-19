Need for Speed oyununun sistem gereksinimleri belli oldu

Electronic Arts geçtiğimiz gün oyunun sayfası üzerinden PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Dilerseniz aşağıdan NFS Heat sistem gereksinimleri tablosuna göz atabilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri

İS: Windows 10İşlemci (AMD): FX-6350 veya eşdeğeri

İşlemci (Intel): Core i5-3570 veya eşdeğeri

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon 7970/Radeon R9 280x veya eşdeğeri

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 760 veya eşdeğeri

DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 320 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit Disk Alanı: 50 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İS:Windows 10

İşlemci (AMD): Ryzen 3 1300X veya eşdeğeri

İşlemci (Intel): Core i7-4790 veya eşdeğeri

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon RX 480 veya eşdeğeri

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 1060 veya eşdeğeri

DirectX: 11 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit Disk Alanı: 50 GB

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