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Nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko geri döndü! Ligde 2'de 2 yaptı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.10.2024 20:44
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 83-83 sona eren maçın uzatma bölümünde Yalovaspor Basketbol'u 97-90 mağlup etti.

Nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko geri döndü! Ligde 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Yalovaspor Basketbol’a konuk oldu.

Normal süresi 83-83 eşitlikle biten maçı Fenerbahçe Beko 97-90 kazandı. Mucizevi bir galibiyetin altına imzasını atan Fenerbahçe ligde 2'de 2 yaptı ve maç fazlasıyla zirvede yer aldı, bu sezon çıktığı 2. maçından da sahadan mağlup ayrılan Yalova Basketbol ise 13. basamakta bulunuyor.

HAYES-DAVIS 22 SAYI İLE OYNADI

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Sarı-Lacivertli takımda Hayes-Davis 22, Biberovic 16, Colson 14, Melli 9, Marjanovic 8, Guduric 8, Melih 7, Zagars 7, Sertaç 4 ve Hall 2 sayı ile oynadı.

NICOLO MELLI MAÇI UZATMALARA TAŞIDI

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Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli 4. periyodun son saniyelerinde attığı üçlük ile karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Sarı-Lacivertli uzatmada da rakibine şans vermedi ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko TBF Basketbol Süper Ligi
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