Nefes kesen mücadelede gülen taraf Beşiktaş oldu! Fenerbahçe'yi Chamberlain devirdi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

TEK GOL CHAMBERLAIN'DEN

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, gol Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi. Öte yandan siyah - beyazlılarda Gedson Fernandes duraklama dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

BEŞİKTAŞ MORAL BULDU

Bu mağlubiyetle birlikte zirve takibinde yara alan Kanarya, puanını 32'de bıraktı. Ligde zor günler geçiren siyah- beyazlılar ise alınan derbi galibiyetiyle moral buldu ve puanını 25'e yükseltti.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Fenerbahçe geliştirdi. Sarı - lacivertlilerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Edin Dzeko, kaleci Mert'in üstünden aşırtma bir vuruş yaptı ancak herkesin gol diye ayağa kalktığı pozisyonda Emirhan topa müdahale etti ve son anda çizgi üstünden topu çıkardı.

ÖNCE LİVAKOVIC ARDINDAN AUT

Kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva, sağ ayağı ile yakın mesafeden yaptığı vuruşta Livakovic'e takıldı. Dönen topta ise Ciro Immobile uzak köşeye çektiği şut az farkla auta gitti.

TADIC DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe'nin ceza sahası çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Dusan Tadic, direğe takıldı. Sırp yıldızın şutu üst direkten auta gitti.

EDIN DZEKO FIRSAT TEPTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe'de sahnede yine Edin Dzeko vardı. Tecrübeli futbolcu, sol kanattan uzun gönderilen topu ceza sahası içinde çok şık kontrol ederek bir adan Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruş yapan Dzeko'nun topu az farkla auta gitti.

TOPRAKTEPE İKİNCİ DERBİSİNE ÇIKTI

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe, geçen sezon da siyah-beyazlı ekibin başında Fenerbahçe derbisinde görev almıştı. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.