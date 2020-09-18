Nefes kesen mükemmel bir yapım: Chernobyl konusu ve oyuncuları

Chernobyl, İngiliz-Amerikan ortak yapımı ve beş bölüm sonunda final yapan tarihi bir drama dizisi. 1986 yılında Ukrayna'nın Pripyat şehrinde meydana gelen Chernobyl patlamasının işlendiği dizi tam bir Çernobil belgeseli niteliği taşıyor. Chernobyl cast tercihi açısından o kadar başarılı bir dizi ki; oyuncular ile gerçek Chernobyl faciası yaşandığı sırada sorumluluk üstlenmiş kişiler arasındaki benzerlikler izleyiciler ve eleştirmenler tarafından oldukça başarılı bulundu. Chernobyl konusu ve oyuncuları ile 2019 yılında gösterime giren en dikkat çekici yapımlardan biri oldu. Çernobil dizisi yaratıcısı ve senaristi Craig Mazin, olayların gerçeği birebir yansıtması için Chernobyl kazası ve nükleer reaktörlerin çalışma prensipleri hakkında detaylı ve doğru bilgiler sunmak adına önemli çalışmalar yaptı. Birçok bilim insanı ve tarihçiyle görüştü. Dizinin yönetmenliğini ise Johan Renck üstleniyor. Çernobil mini dizisi, 2019 yılında Emmy ödüllerinde "En iyi mini dizi" dahil olmak üzere tam 10 dalda ödül aldı. Chernobyl dizi konusu, bir Sovyetler Birliği eleştirisi olarak görüldüğü için Rusya'da oldukça ses getirdi ve tepki çekti. Bu yüzden Rus Komünistleri Partisi tarafından diziye erişimin engellenmesi kararı talep edildi. Bu kadar ses getiren ve başarılı bulunan Chernobyl oyuncuları ve dizinin konusu hakkındaki tüm detayları incelemek ister misiniz?

Chernobyl Dizisi Konusu Çernobil, Sovyet Rusya'ya bağlı olan Ukrayna'nın Pripyat şehrinde bulunan bir nükleer santral. Nükleer santral o zamanlar Pripyat şehri için büyük bir geçim kaynağı ve halkın büyük bir kısmı geçimini nükleer santralde çalışarak sağlıyor. Dizi, 1986 yılının Nisan ayında bir gece nükleer santralde meydana gelen patlamayı ve bu felaketin sonuçlarını konu alıyor. Hükümetin bu felaketi atlatma politikasını ve aynı zamanda dünyadan nasıl gizlemeye çalıştığını izliyorsunuz. Tarihte insan kaynaklı felaketler arasında en kötülerinden biri olarak kabul edilen Çernobil Nükleer Santrali patlamasının adım adım ne şartlarda ortaya çıktığını dizide çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dizi boyunca gerilim, peşinizi bırakmıyor ve olayların gerçek hayatta yaşanmış olması "Tüm bunlar yeniden yaşanabilir mi?" şüphesini hissetmenize sebep oluyor. Dizi, patlamadan sonra Pripyat halkının uzun bir süre felaketten habersiz bir şekilde hayatına devam ettiğini ve sonucunda geri dönülmesi imkansız olayların ortaya çıktığını gerilim ve korku dolu bir şekilde gözler önüne seriyor. Dizide anlatılan olayların bir kısmı Nobel ödüllü araştırmacı gazeteci ve yazar Svetlana Aleksiyeviç'in Çernobil'den Sesler kitabındaki Pripyat halkının felaketten sonra anlattığı anılardan uyarlanarak kaleme alındı.

Chernobyl Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Valery Legasov (Jared Harris) Valery Legasov, Çernobil faciasında yaşanan olayların perde arkasını araştıran bir kimyager. Legasov, bir sabah gelen telefonla nükleer santralde yaşanan kazayı öğreniyor ve kendisine bölgede araştırma yapacak olan ekipte yer aldığı söyleniyor. Legasov, olay yerine helikopterle vardığında bunun hiç de basit bir kaza olmadığını anlıyor. Çernobil faciasında fark ettiği detayları yetkililere anlatmak için büyük emek harcayan Legasov; faciada gerçek bir kahraman rolü üstleniyor. Valery Legasov'u canlandıran Jared Harris, 1961 doğumlu İngiliz bir oyuncu. Daha önce Mad Men, Fringe, The Crown, Sherlock Holmes gibi oldukça ünlü yapımlarda rol aldı. Boris Shcherbina (Stellan Skarsgard) Boris Shcherbina, Çernobil kazasının kriz yönetiminden sorumlu, dönemin siyasetçilerinden biriydi. Yaşanan faciayı nükleer reaktörler konusunda bilgisi olmadığı için başlarda hafife alan Boris Shcherbina, Pripyat şehrinden tahliye kararını kazanın ardından tam 36 saat sonra çıkararak kasabadaki insanların yoğun radyasyona maruz kalmasına sebep oluyor.

Boris'i canlandıran Stellan Skarsgard ise 61 yaşında İngiliz bir oyuncu. 33 yıllık kariyerinde toplamda 56 dizi ve filmde rol aldı. Anatoly Dyatlov (Paul Ritter) Anatoly Dyatlov, nükleer santraldeki deneyden sorumlu baş mühendis. Dizide aksi ve sinirli bir kişilik olarak gördüğümüz Anatoly Dyatlov, daha sonra felakete yol açan kişi olarak suçlanıyor. Anatoly Dyatlov Chernobyl dizisinin kötü karakteri olarak tanımlanıyor. Bu karakteri canlandıran aktör Paul Ritter, dizideki oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Ünlü aktör daha önce Harry Potter ve Melez Prens, Hannibal gibi filmlerde de rol almıştı. Ulana Khomyuk (Emily Watson) Ulana Khomyuk, Çernobil faciasında bilinmezlikleri çözmeye çalışan ve Valery Legasov'un en büyük destekçilerinden olan bir bilim insanı. Ulana karakteri Çernobil dizisinde gerçek hayatta var olmamış tek kurgu karakter. Dizinin senaristi bu karakteri Çernobil faciasında görev alan bütün bilim insanlarının temsil edilmesi için kurguladıklarını söylüyor. Emily Watson, 1967 doğumlu İngiliz oyuncu. 1996 yılında Breaking the Waves filmiyle en iyi aktris ödülünü alan başarılı oyuncu uzun yıllardır film ve dizi sektörü içinde yer alıyor.