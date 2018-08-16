Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Nefes Nefese 3. son bölümü izle!!!

Nefes Nefese 3. son bölümü izleyicileri, dün akşam Star TV ekranına kilitledi. Son bölümün arkasından ise hemen Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde usta oyuncu Uğur Yücel'in Şükrü Yıldız ve Melisa Şenolsun ile paylaştığı Nefes Nefese son bölümde neler oldu? Nefes Nefese 3. bölümde Yusuf, babasına karşılık Rüya'yı takas edecekti. Fakat Rüya'nın öldürüleceğini düşününce vazgeçti ve ortalık karıştı. Rüya'nın eve geri dönmesi aile tarafından hoş karşılanmadı. Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanında ise Rüya, eve yapılan silahlı saldırı sonrasında kaçırılıyor. İşte Nefes Nefese 3. son bölüm özeti, izleme bağlantısı ve 4. yeni bölüm fragmanı...
Yusuf, Rüya’yı yakalayıp takasa götürebilecek mi? Rüya'ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf'u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.
Takas için söz verdiği saate kadar Rüya'yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya'yı karış karış arayıp Rüya'yı bulacaktır.
Bu arada Rüya Suriye'deki Boran'a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.
NEFES NEFESE 3. SON BÖLÜM FULL İZLE
Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye'ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya'nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya'ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya'ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya'da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya'nın peşindedir.
"Telefonu kıza ver yolla" #KimBuKız pic.twitter.com/TPbSsDJxBm— STAR TV (@startv) 15 Ağustos 2018
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