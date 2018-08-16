Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Star TV Nefes Nefese 3. son bölümü izle!!!

Nefes Nefese 3. son bölümü izleyicileri, dün akşam Star TV ekranına kilitledi. Son bölümün arkasından ise hemen Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde usta oyuncu Uğur Yücel'in Şükrü Yıldız ve Melisa Şenolsun ile paylaştığı Nefes Nefese son bölümde neler oldu? Nefes Nefese 3. bölümde Yusuf, babasına karşılık Rüya'yı takas edecekti. Fakat Rüya'nın öldürüleceğini düşününce vazgeçti ve ortalık karıştı. Rüya'nın eve geri dönmesi aile tarafından hoş karşılanmadı. Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanında ise Rüya, eve yapılan silahlı saldırı sonrasında kaçırılıyor. İşte Nefes Nefese 3. son bölüm özeti, izleme bağlantısı ve 4. yeni bölüm fragmanı...

NEFES NEFESE 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf, Rüya’yı yakalayıp takasa götürebilecek mi? Rüya'ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf'u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.

Takas için söz verdiği saate kadar Rüya'yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya'yı karış karış arayıp Rüya'yı bulacaktır.