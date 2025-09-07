SPOR

Nefesler tutuldu! Filenin Sultanları İtalya karşısında

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Tarihimizde ilk kez finale çıktığımız turnuvada dünya şampiyonu olmak için İtalya karşısındayız. Final mücadelesi başladı...

Ufuk Dağ

Başarılarıyla dünyayı titreten Filenin Sultanları, bir kez daha adını tarihe yazdırarak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finaline yükseldi. Tayland’da düzenlenen turnuvada rüya gibi bir performans sergileyen millilerimiz, ilk kez Dünya Şampiyonası finalinde mücadele ediyor.

MÜCADELE BAŞLADI

Filenin Sultanları, şampiyonluk için 15.30’da sahaya çıktı. Rakip ise voleybolun güçlü ekiplerinden İtalya. Milli voleybolcularımız, bugüne kadar birçok başarıya imza atarken, Dünya Şampiyonası’nda ilk kez final oynayacak. Türkiye’nin gözü kulağı bu dev karşılaşmada.

