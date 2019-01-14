TREND

Nefesler tutuldu! Game Of Thrones’un yayın tarihi belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.01.2019 09:26 | Son Güncelleme

Bu sene final sezonu ile ekranlara veda edecek olan efsane dizi Game Of Thrones’un yayın tarihi belli oldu.

Nefesler tutuldu! Game Of Thrones’un yayın tarihi belli oldu

Son yıllara damga vuran, televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Game Of Thrones hakkında en çok merak edilen sorulardan biri yanıt buldu. Game Of Thrones’un merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman, HBO tarafından yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 14 Nisan 2019'da izleyiciyle buluşacak.

“6 film gibi bölüm” şeklinde tanımlanan sekizinci ve son Game of Thrones sezonundan ilk fragman True Detective sezonunun ilk bölümünün yayını sırasında görücüye çıktı. Yayınlanan kısa fragmanda artık beklenen kışın tamamen geldiğini hissedebiliyoruz. Kısa tanıtım videosunda Jon, Sansa ve Arya’yı Winterfell mahzenlerinde görüyoruz. Tüm soruların yanıtları 14 Nisan tarihinden itibaren yanıtlanacak.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
“Hobbs and Shaw”un sert adamları heyecanlandırdı“Hobbs and Shaw”un sert adamları heyecanlandırdı
Kadın dizisinde büyük şok! Kim öldü?Kadın dizisinde büyük şok! Kim öldü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones final sezonu

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu: Hulusi Kentmen

Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu: Hulusi Kentmen

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki "Recep İvedik" seti yağış nedeniyle yıkıldı

Bursa'daki "Recep İvedik" seti yağış nedeniyle yıkıldı

“Hobbs and Shaw”un sert adamları heyecanlandırdı

“Hobbs and Shaw”un sert adamları heyecanlandırdı

Kadın dizisinde kim öldü? Kadın 46. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın dizisinde büyük şok! Kim öldü?

80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

Canlı yayında şaşkına çeviren olay! 80 yaşındaki kocasının...

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan! Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Olay yaratan görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Olay yaratan görüntüler hakkında ilk kez konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.