Nefesler tutuldu! Game Of Thrones’un yayın tarihi belli oldu

Son yıllara damga vuran, televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Game Of Thrones hakkında en çok merak edilen sorulardan biri yanıt buldu. Game Of Thrones’un merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman, HBO tarafından yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 14 Nisan 2019'da izleyiciyle buluşacak.

“6 film gibi bölüm” şeklinde tanımlanan sekizinci ve son Game of Thrones sezonundan ilk fragman True Detective sezonunun ilk bölümünün yayını sırasında görücüye çıktı. Yayınlanan kısa fragmanda artık beklenen kışın tamamen geldiğini hissedebiliyoruz. Kısa tanıtım videosunda Jon, Sansa ve Arya’yı Winterfell mahzenlerinde görüyoruz. Tüm soruların yanıtları 14 Nisan tarihinden itibaren yanıtlanacak.



