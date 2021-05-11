Nefesler tutuldu! Süper Lig'de şampiyon belli olabilir

Süper Lig'de kritik 41. hafta öncesi şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında 90+6'da gelen galibiyetiyle hesaplar son iki haftaya kalmıştı.

Saat 17.00’de start alacak İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamı 20.30’da başlayacak karşılaşmaların sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Derbide kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın ligdeki puanı 81. Siyah-beyazlılar şampiyonluk için ipleri elinde bulunduruyor. Son iki hafta evinde Fatih Karagümrük ve deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak siyah-beyazlılar bu iki maçtan en az 4 puan alması halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına bakmaksızın şampiyon olacak.

Beşiktaş'ın bu iki maçta 4'ten daha az puan çıkarması halinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları belirleyici olacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

79 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray'ın 1 puan önünde yer alan Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında galip gelmesi halinde ligi sarı-kırmızılıların önünde bitirecek.