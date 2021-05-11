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Nefesler tutuldu! Süper Lig'de şampiyon belli olabilir

11.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 42 haftalık maratonun tamamlanmasına 2 maç kaldı. Ligde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının oynayacağı maçlarla netleşecek. Peki, hangi takım nasıl şampiyon olur? İşte detaylar.

Nefesler tutuldu! Süper Lig'de şampiyon belli olabilir

Süper Lig'de kritik 41. hafta öncesi şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında 90+6'da gelen galibiyetiyle hesaplar son iki haftaya kalmıştı.

Saat 17.00’de start alacak İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamı 20.30’da başlayacak karşılaşmaların sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Derbide kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın ligdeki puanı 81. Siyah-beyazlılar şampiyonluk için ipleri elinde bulunduruyor. Son iki hafta evinde Fatih Karagümrük ve deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak siyah-beyazlılar bu iki maçtan en az 4 puan alması halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına bakmaksızın şampiyon olacak.

Beşiktaş'ın bu iki maçta 4'ten daha az puan çıkarması halinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları belirleyici olacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

79 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray'ın 1 puan önünde yer alan Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında galip gelmesi halinde ligi sarı-kırmızılıların önünde bitirecek.

Ancak Fenerbahçe bu iki maçı kazansa da şampiyonluk için Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş son iki maçta en az 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak siyah-beyazlılar 4'ten az puan çıkarırsa Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapabilecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için kalan iki maçta Beşiktaş'tan en az 3 puan daha fazla puan toplaması gerekiyor. İki takımın puan eşitliğinde şampiyon Beşiktaş olacak. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı ikili averajı elinde bulunduruyor.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

78 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray şampiyonluk için hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek.

Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde olan Galatasaray, kalan iki maçta alacağı sonuçların ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sonuçlarını bekleyecek.

NOT: Galatasaray ligi zirvede Beşiktaş ile eşit puanda bitirirse ikili averajdaki eşitlik nedeniyle genel averaja bakılacak. Sarı-kırmızılılar eğer zirveyi eşit puanda Fenerbahçe ile paylaşırsa ikili averajda üstün olduğu için şampiyonluğunu ilan edecek.

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Bjk lileri stadimizda görmek istemiyoruz.goz göz GÖZTEPE

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