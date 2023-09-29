Nefis acılı kahvaltılık sos tarifi! Kahvaltılık sos nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Acılı kahvaltılık sos tarifi hem kahvaltı sofralarında hem de ara öğünlerde sıklıkla tüketiliyor. Az malzeme ile oldukça lezzetli bir kahvaltılık sos tarifi hazırlayabilirsiniz. İşte deneyenlerin bağımlısı olduğu acılı kahvaltılık sos tarifi!

MALZEMELER 1 kg kırmızı kapya biber

400 g yeşil biber

1 kg domates

15-16 diş sarımsak

1 demet maydanoz

5-6 adet küçük acı biber turşusu

1 çay bardağı zeytinyağı

1/4 çay bardağı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

TARİF İlk olarak biberleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini temizleyin ve mutfak robotuna alın.

Daha sonra kabuğu soyulmuş domatesleri, ayıklanmış sarımsakları, maydanoz ve acı biber turşusunu robota ilave ederek iyice karışmasını sağlayın.

Hazırlanan karışımı derin bir tencere içerisine alıp, fazla suyu çekene kadar kaynatın.

Kaynatma işlemi sırasında zeytinyağı, sirke ve tuzunu ekleyerek karıştırın. İsteğe göre farklı baharatlar da karışıma eklenebilir.

Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alabilirsiniz.

Harcınız sıcakken önceden hazırlanmış kavanozlara paylaştırın ve hava almayacak şekilde kapaklarını kapatın.

İlk olarak oda sıcaklığında, soğuduktan sonra ise buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

