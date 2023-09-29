Nefis acılı kahvaltılık sos tarifi! Kahvaltılık sos nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kahvaltılık acı sos tarifi merak ediliyor. Kahvaltı sofralarınızı zenginleştirecek bu acı sos tarifini püf noktalarına dikkat ederek kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ağızlarda muhteşem bir tat bırakan acı kahvaltılık sosu deneyen herkes severek tüketiyor. Peki, acılı kahvaltılık sos nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Acılı kahvaltılık sos tarifi hem kahvaltı sofralarında hem de ara öğünlerde sıklıkla tüketiliyor. Az malzeme ile oldukça lezzetli bir kahvaltılık sos tarifi hazırlayabilirsiniz. İşte deneyenlerin bağımlısı olduğu acılı kahvaltılık sos tarifi!
MALZEMELER
1 kg kırmızı kapya biber
400 g yeşil biber
1 kg domates
15-16 diş sarımsak
1 demet maydanoz
5-6 adet küçük acı biber turşusu
1 çay bardağı zeytinyağı
1/4 çay bardağı sirke
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
TARİF
İlk olarak biberleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini temizleyin ve mutfak robotuna alın.
Daha sonra kabuğu soyulmuş domatesleri, ayıklanmış sarımsakları, maydanoz ve acı biber turşusunu robota ilave ederek iyice karışmasını sağlayın.
Hazırlanan karışımı derin bir tencere içerisine alıp, fazla suyu çekene kadar kaynatın.
Kaynatma işlemi sırasında zeytinyağı, sirke ve tuzunu ekleyerek karıştırın. İsteğe göre farklı baharatlar da karışıma eklenebilir.
Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alabilirsiniz.
Harcınız sıcakken önceden hazırlanmış kavanozlara paylaştırın ve hava almayacak şekilde kapaklarını kapatın.
İlk olarak oda sıcaklığında, soğuduktan sonra ise buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
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