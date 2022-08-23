Nefis bir lezzet! İzmir bombası tarifi

İzmir bombası sıcacık akışkan çikolata kremasıyla gönüllere taht kuruyor. Herkes tarafından sevilen bu tatlının yapımının zor olduğu düşünülüyor ama tam tarif uygulandığında oldukça kolay bir yapımı var. İzmir bombasını evde denemek istiyorsanız aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

İZMİR BOMBASI TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı un

½ su bardağı ılık su

½ çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

300 gram çikolata kreması

Yapılışı

Hamuru için yoğurma kabına ılık su, sıvı yağ, şeker, un ve vanilyayı alın.

Kaşıkla karıştırarak hamur kıvamına getirin.

Hamur toparlanmaya başladığında elinizle yoğurmaya başlayın. 1-2 dakika boyunca, hamur yumuşak fakat ele yapışmayan bir kıvama gelene dek yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamuru hafifçe unladığınız bir tezgaha alın. Rulo haline getirdikten sonra bir bıçakla keserek, 16 eşit parçaya bölün.

Hamurları yuvarlayarak beze haline getirin. Hazırladığınız bezeleri teker teker merdaneyle açın.

İncecik açtığınız hamurun içine 1 yemek kaşığı kadar kakaolu fındık kreması koyun.

Dört bir kenarını tutarak hamuru katlayın ve uçlarını büzüştürün.

Katladığınız uçlarını yapışması için hafifçe bastırdıktan sonra, hamurun kalanını bir makas yardımıyla kesin.

Hazırladığınız tatlıları 220 derece fanlı fırına koyup yaklaşık 6 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!



