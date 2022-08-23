YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Nefis bir lezzet! İzmir bombası tarifi

Nefis bir lezzet! İzmir bombası tarifi

23.08.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de ünlü olan İzmir bombası tüm ülkede oldukça sevildi. Özellikle son 2 yılda oldukça popüler olan bu tatlı başa çıktığında oldukça uygun fiyatlı olmasına rağmen gelen talepler fiyatlarının artmasına neden oldu. İzmir bombası tarifini merak ediyor ve evde İzmir bombası nasıl yapılır? Diye sorguluyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

Nefis bir lezzet! İzmir bombası tarifi

İzmir bombası sıcacık akışkan çikolata kremasıyla gönüllere taht kuruyor. Herkes tarafından sevilen bu tatlının yapımının zor olduğu düşünülüyor ama tam tarif uygulandığında oldukça kolay bir yapımı var. İzmir bombasını evde denemek istiyorsanız aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

İZMİR BOMBASI TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı un
½ su bardağı ılık su
½ çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı şeker
1 paket vanilya
300 gram çikolata kreması

Yapılışı

  • Hamuru için yoğurma kabına ılık su, sıvı yağ, şeker, un ve vanilyayı alın.
  • Kaşıkla karıştırarak hamur kıvamına getirin.
  • Hamur toparlanmaya başladığında elinizle yoğurmaya başlayın. 1-2 dakika boyunca, hamur yumuşak fakat ele yapışmayan bir kıvama gelene dek yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakın.
  • Dinlenen hamuru hafifçe unladığınız bir tezgaha alın. Rulo haline getirdikten sonra bir bıçakla keserek, 16 eşit parçaya bölün.
  • Hamurları yuvarlayarak beze haline getirin. Hazırladığınız bezeleri teker teker merdaneyle açın.
  • İncecik açtığınız hamurun içine 1 yemek kaşığı kadar kakaolu fındık kreması koyun.
  • Dört bir kenarını tutarak hamuru katlayın ve uçlarını büzüştürün.
  • Katladığınız uçlarını yapışması için hafifçe bastırdıktan sonra, hamurun kalanını bir makas yardımıyla kesin.
  • Hazırladığınız tatlıları 220 derece fanlı fırına koyup yaklaşık 6 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu lezzet kaçmaz! Kışlık menemen tarifiBu lezzet kaçmaz! Kışlık menemen tarifi
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...
Anahtar Kelimeler:
İzmir çikolata tatlı izmir bombası nasıl yapılır izmir bombası malzemeleri izmir bombasının tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İtiraf gibi açıklama! Yağmur Tanrısevsin’le aldattı mı?

İtiraf gibi açıklama! Yağmur Tanrısevsin’le aldattı mı?

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!

Bu lezzet kaçmaz! Kışlık menemen tarifi

Bu lezzet kaçmaz! Kışlık menemen tarifi

Yazın favori içeceği: Churcill (Çörçil) tarifi!

Yazın favori içeceği: Churcill (Çörçil) tarifi!

İlginizi Çekebilir

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Lezzetine kanıp... Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Lezzetine kanıp... Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.