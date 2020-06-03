Nefis makaron tarifinin sırrı bunda saklı! Orijinali gibi olsun istiyorsanız...

Pastanelerde renk renk gördüğümüz makaronlar, püf noktaları uygulandığı takdirde evde de gönül rahatlığıyla yapılabilir. Hemen nefis makaron tarifinin malzemeleriyle başlıyoruz.

MAKARON MALZEMELERİ

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yapılan makaron bakın evde nasıl yapılıyor! Orijinal makaron tarifinin malzemeleri şöyle…

¾ su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı badem unu (ince öğütülmüş)

1 çay kaşığı tuz

3 yumurta akı (oda sıcaklığında)

¼ bardak toz şeker

½ çay kaşığı vanilya özü ya da vanilin

2 damla pembe jel gıda boyası

1 su bardağı tuzsuz tereyağı (O

Kreması için malzemeler

1 su bardağı tuzsuz tereyağı

1 çay kaşığı vanilya özü

3 su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı krema

MAKARON YAPILIŞI

Bir mutfak robotunun kasesinde, pudra şekeri, badem unu ve ½ çay kaşığı tuzu birleştirin ve düşük ayarda malzemeler birbirine iyice geçene kadar karıştırın. Badem unu karışımını ince gözenekli bir elekten geçirerek büyük bir kaba alın.

Ayrı büyük bir kapta yumurta aklarını ve kalan tuzu mikserle çırpın. Tamamen katılaşana kadar toz şekeri yavaş yavaş ekleyin. İyice sertleştiğinden emin olun. (Hatta bunu kaseyi baş aşağı çevirerek test edin düşmüyorsa olmuş demektir.)

Vanilyayı ekleyin ve katılana kadar çırpın. Gıda boyasını ekleyin ve birleştirilene kadar çırpın.

Çırpılmış yumurta aklarına azar azar elenmiş badem ununu ekleyin. Bu esnada mikser değil spatula kullanın ve unu bu şekilde yedirin.

Makaronu sıkma torbasına koyun ve yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsisi üzerine makaron şeklinde yuvarlak bezeler oluşturun. (2 cm aralıklarla 3 cm kalınlığında olabilir.)

Hava kabarcıklarının kalmaması için tepsiyi yüzeye 5 kez hafifçe vurun. Makaronların üstü kuruyana kadar yarım ya da 1 saat oda sıcaklığında bekletin.

Önceden ısıttığınız 150 ˚ fırında makaronlar yükselinceye kadar 17 dakika pişirin.

Ev yapımı makaronları kremayla doldurmadan önce soğuması için tel bir ızgaraya alın.

KOLAY MAKARON KREMASI HAZIRLAMAK İÇİN MALZEME LİSTESİ

Büyük bir kaba tereyağını koyun hafif ve kabarık olana kadar 1 dakika karıştırıcıyla çırpın. Pudra şekeri eleyin ve tamamen karışana kadar çırpın.

Vanilyayı ekleyin ve birleştirmek için çırpın. Kremayı, her seferinde 1 çorba kaşığı ekleyin ve istenen kıvama ulaşana kadar birleştirmek için çırpın.

Vanilyalı makaron kremasını yuvarlak uçlu bir sıkma torbasına alın ve makaronlardan bir sandviç oluşturun.

ÇİKOLATALI MAKARON TARİFİ YAPMAK İSTİYORSANIZ İZLEMENİZ GEREKEN ADIMLAR İSE ŞÖYLE…

Ana malzeme listesine ekstra olarak 10 gram kakao ekleyebilir çikolatalı makaronlar elde edebilirsiniz. Yine kremasının da çikolatalı olmasını istiyorsanız dolgusuna 100 gram sütlü çikolata ekleyebilirsiniz.

MAKARON TARİFİNİN PÜF NOKTALARI