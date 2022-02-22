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Nefis mezeler sofranızı şenlendirsin: Patlıcanlı meze tarifleri

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sebzeleri denilince akla gelen ilklerden biri kesinlikle patlıcan olmalı! Çeşit çeşit yemekler, salatalar, kebaplar ve hatta reçel olarak da kullanılan patlıcanla hazırlanabilecek mezeler de hiç de azımsanacak kadar değil diyebiliriz. Sarımsak, yoğurt, tahin ve domates gibi yardımcılarla yapılan harika patlıcanlı mezeleri mutlaka not edin!

Nefis mezeler sofranızı şenlendirsin: Patlıcanlı meze tarifleri

Özellikle kebapçılar ve restoranlara gittiğinizde masanın üzerini kaplayan mezelerin birçoğunun patlıcan temalı olduğunu fark etmişsinizdir. Patlıcanın kızartması ya da etlisi yapılırken patlıcan beğendi ise kendine has yapımı ve lezzetiyle Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden. Ara sıcak veya soğuk meze olarak da verilebilecek patlıcanlı lezzetleri sizler de evde yapmak için tarifimize buyurun.

TAHİNLİ PATLICAN MEZESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 patlıcan

  • Yarım limon

  • 3 çorba kaşığı süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • 5 çorba kaşığı tahin

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 çorba kaşığı susam

  • 2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Patlıcanları yıkayıp kurulayın.

  • Köz közleyip kabuklarını soyun.

  • Doğrayıp çatalla ezin.

  • Kasesinin içerisine limon suyu, tahin ve süzme yoğurdu alıp karıştırın.

  • Rendelenmiş sarımsakları ve tuzu da ekleyin.

  • Kavurduğunuz susamları ilave edin.

  • Ezilmiş patlıcanları ve hazırladığınız sosu birbirine karıştırıp, servis kasesine alın.

  • Sunum için sızma zeytinyağını gezdirin.

KÖPOĞLU MANCASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 8 çarliston biber

  • 2 patlıcan

  • 3 domates

  • 1 çorba kaşığı nar ekşisi

  • 2 çorba kaşığı sirke

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • 3 diş sarımsak

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 su bardağı yoğurt

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Patlıcan, biber ve domatesleri iyi bir şekilde yıkayıp üzerlerine çizik atın.

  • 200 derece fırında yeteri kadar közleyin.

  • Közlenen tüm sebzelerin güzelce kabuklarını soyup, minik minik doğrayın.

  • Doğradığınız közlenmiş sebzeleri servis kasesine alın.

  • Karıştırma kabının içerisine zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, yoğurt, nar ekşisi, sirke ve tuzu ekleyip güzel bir sos elde edin.

  • Hazırladığınız bu sosu köz sebzelerin üzerine gezdirin.

  • Son olarak yoğurdu çırpın ve köpoğlu mancasının üstüne dökün.

  • Ardından kıyılmış maydanozları da ilave edip servis edin.

PATLICANLI HAYDARİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 patlıcan

  • 2 dilim beyaz peynir

  • 6 çorba kaşığı süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Tuz

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

ÜZERİ İÇİN

  • 1 çay kaşığı acı toz biber

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Patlıcanı köz tavasına alıp közleyin.

  • Peynir, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, karabiber, tuz ve zeytinyağını bir kabın içinde ezin ve karıştırın.

  • Közlediğiniz patlıcanları püre haline getirip, yoğurtlu karışımla buluşturun.

  • Hazırladığınız mezeyi servis tabağına aktarın.

  • Sos tavasında zeytinyağı ve acı toz biberi kızdırıp, mezenin üzerine gezdirin.


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