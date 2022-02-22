Nefis mezeler sofranızı şenlendirsin: Patlıcanlı meze tarifleri

Özellikle kebapçılar ve restoranlara gittiğinizde masanın üzerini kaplayan mezelerin birçoğunun patlıcan temalı olduğunu fark etmişsinizdir. Patlıcanın kızartması ya da etlisi yapılırken patlıcan beğendi ise kendine has yapımı ve lezzetiyle Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden. Ara sıcak veya soğuk meze olarak da verilebilecek patlıcanlı lezzetleri sizler de evde yapmak için tarifimize buyurun.
MALZEMELER
3 patlıcan
Yarım limon
3 çorba kaşığı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
5 çorba kaşığı tahin
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı susam
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları yıkayıp kurulayın.
Köz közleyip kabuklarını soyun.
Doğrayıp çatalla ezin.
Kasesinin içerisine limon suyu, tahin ve süzme yoğurdu alıp karıştırın.
Rendelenmiş sarımsakları ve tuzu da ekleyin.
Kavurduğunuz susamları ilave edin.
Ezilmiş patlıcanları ve hazırladığınız sosu birbirine karıştırıp, servis kasesine alın.
MALZEMELER
8 çarliston biber
2 patlıcan
3 domates
1 çorba kaşığı nar ekşisi
2 çorba kaşığı sirke
Yarım su bardağı zeytinyağı
3 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 su bardağı yoğurt
HAZIRLANIŞI
Patlıcan, biber ve domatesleri iyi bir şekilde yıkayıp üzerlerine çizik atın.
200 derece fırında yeteri kadar közleyin.
Közlenen tüm sebzelerin güzelce kabuklarını soyup, minik minik doğrayın.
Doğradığınız közlenmiş sebzeleri servis kasesine alın.
Karıştırma kabının içerisine zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, yoğurt, nar ekşisi, sirke ve tuzu ekleyip güzel bir sos elde edin.
Hazırladığınız bu sosu köz sebzelerin üzerine gezdirin.
Son olarak yoğurdu çırpın ve köpoğlu mancasının üstüne dökün.
MALZEMELER
1 patlıcan
2 dilim beyaz peynir
6 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
ÜZERİ İÇİN
1 çay kaşığı acı toz biber
HAZIRLANIŞI
Patlıcanı köz tavasına alıp közleyin.
Peynir, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, karabiber, tuz ve zeytinyağını bir kabın içinde ezin ve karıştırın.
Közlediğiniz patlıcanları püre haline getirip, yoğurtlu karışımla buluşturun.
Hazırladığınız mezeyi servis tabağına aktarın.
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