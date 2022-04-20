Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 19. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 19. günü için iftarda orucunuzu mükemmel balkabağı çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği biber dolması ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu kuru köfte ve patates borani ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise fincanda kadayıf tatlısıyla yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

BALKABAĞI ÇORBASI

3 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağı süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

BALKABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz.

Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz.

Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz.

Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz.

Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin.

Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın.

BİBER DOLMASI

15-16 adet orta boy dolmalık biber

2 orta boy kuru soğan

150 gram kıyma

2 adet domates

1,5 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Pul biber

Karabiber

Tuz

Maydanoz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Dolmaların ağız kısmını kapatmak için:

1 adet domates

Sosu için:

1 yemek kaşığı salça

Sıcak su

BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR

Biberlerin kapakları çıkartılarak içleri boşaltılır.

Yıkanır ve suyu süzülmesi için süzgece alınır.

Pişirerek ya da dilerseniz çiğden tüm malzemeleri karıştırarak da yapabilirsiniz.

Tencereye sıvı yağ alınarak küçük küçük doğranmış soğan hafif kavrulur.

Üzerine kıyma ilave edilerek suyunu salıp rengi dönene kadar kavrulmaya devam edilir.

Kabuklarını soyduğumuz küçük doğradığımız domatesler eklenir ve 3-4 dakika kavrulur.

Salça, pul biber, karabiber, tuz ilave edilerek karıştırılır.

Son olarak yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinç ile kıyılmış maydanoz eklenerek karıştırılır, bekletmeden ocaktan alınır.

Biberlerin içleri doldurularak üzerlerine domates ile kapak yapılır ve tencereye dizilir.

Sos için salça sıcak su ile çözdürülür.

Dolmaların üzerlerinden gezdirerek tencereye dökülür.

Dolmaların yarısını geçecek kadar sıcak su ilave edilerek kapağı kapatılır ve orta ateşteki ocağa alınır.

Biberler ve pirinçler pişene kadar pişirilir.

KURU KÖFTE

500 gram dana kıyma

1 su bardağı kuru ekmek

2 adet soğan

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı Karabiber

3 çay kaşığı Kimyon

1 çay kaşığı cep sodası (karbonat)

3 çay kaşığı tuz

KURU KÖFTE YAPILIŞI

Soğanları rendeleyelim.

Maydanozu ince kıyalım.

Bir tepsiye alalım baharat, ekmek kıyması ve tuzunu ilave edelim.

Güzelce yoğuralım. Ne kadar yoğurursak o kadar lezzetli köftelerimiz olur. İstediğimiz şekli verip vaktiniz varsa buzdolabında dinlendirelim. Dinlenmiş köfteler çok daha lezzetli olur bilginize.

Sıvı yağda kızartıp sıcak servis yapalım.

PATATES BORANİ

2 adet büyük boy patates (haşlanmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan(küp doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Domates Sos İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

½ su bardağı domates püresi

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

½ su bardağı su

Üzeri İçin:

1 kase sarımsaklı yoğurt

¼ demet maydanoz (kıyılmış)

PATATES BORANİ YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri rendeleyin. Bir tavada sıvı yağını ısıtın. Küp soğanları üzerine ekleyip 3-4 dakika kadar kavurun. Ardından ocağın altını kısıp patatesleri ekleyin ve soğanlarla beraber karıştırın.

Soğanlı patates karışımını tuz, karabiber ve kırmızı toz biberle tatlandırın. Tavayı ocaktan alıp karışımı oda sıcaklığında soğutun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar olacak şekilde parçalar kopartın ve elinizde yuvarlayın. Karışımın elinize yapışmaması için sıvı yağ ile ellerinizi yağlayın.

Hazırladığınız topları bir servis kasesine koyun.

Üzerine sarımsaklı yoğurt ve domates sosunu ekleyip maydanoz serpiştirerek servis edin.

FİNCANDA KADAYIF TATLISI

200 gr. taze tel kadayıf

1 çay bardağı ceviz içi iri çekilmiş

1 çay bardağı tereyağı eritilmiş

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

FİNCANDA KADAYIF TATLISI YAPILIŞI

Tereyağını eritiyoruz. Derin kâseye koyduğunuz tel kadayıfların üzerine eritilmiş tereyağını döküp harmanlıyoruz.

Fincanların içine tel kadayıfları açarak yerleştiriyoruz. İçine iri çekilmiş ceviz parçalarından koyup dikatlice kapatıp bastırıyoruz ve fincanı ters çevirip tepsiye diziyoruz. Tereyağından kalmışsa biraz üzerine gezdirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz.

Şeker ve suyu tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp 10 dakika daha kaynatıyoruz.

Ocaktan indirmeden limon suyu sıkıp karıştırıp soğumaya bırakıyoruz.

Şerbet soğuk tatlı ise fırından çıkmış olacak. Sıcak tatlının üzerine şerbeti döküyoruz. Sonra servise hazır. İster kaymakla ister fıstıkla.

Afiyet olsun.



