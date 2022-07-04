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Nefise Karatay yarı çıplak masaj sırasında iş insanına yakalandı! Masör tanıktan sonra flaş gelişme

04.07.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefise Karatay gittiği masaj salonunda yarı çıplak masaj yaptırdığı sırada odaya iş insanı Tolga Balta'nın girdiği ve ikilinin kavga ettiği ortaya çıkmıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Masör olayla ilgili tanıklık yapınca Nefise Karatay hakkında hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Nefise Karatay'ın 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Nefise Karatay yarı çıplak masaj sırasında iş insanına yakalandı! Masör tanıktan sonra flaş gelişme

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi ve bir dönemin öne çıkan modellerinden olan Nefise Karatay, Ortaköy'de bir kavgaya karıştı. Nefise Karatay masaj salonunda yarı çıplak masaj yaptırırken odaya iş insanı Tolga Balta izinsiz girdi ve ikili arasında kavga çıktı. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen Balta, "Ben masaj yaptırmaya geldim, buradan çıkın" şeklinde konuştu.

İfadesi alınan Balta, masaj odasının kapısını çaldığını, içeriden bir ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını söyledi.

Ekran Alıntısı

Tolga Balta, Karatay'a hakaret içerikli sözler sarf etmediğini de iddia etti. İş insanı, aksine eski mankenin kendisine ve nişanlısına kötü sözler yönelttiğini savundu.

Nefise Karatay masaj salonunda neye uğradığını şaşırdı! Yarı çıplak halde...Nefise Karatay masaj salonunda neye uğradığını şaşırdı! Yarı çıplak halde...

KÜFÜRLER YAĞDIRMIŞ

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada masör olaya tanıklık etti. Tanık Kevser G., olay sırasında içeride bulunan kişinin "Ben Nefise Karatay'ım çıkmıyorum, saatinde gelseydiniz, s... gidin. Görürsünüz gününüzü" şeklinde bağırdığını beyan etti.

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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; iş insanı ünlü isimle uzlaşmayı da reddetti. Tanık beyanı sonrası savcılık tarafından Nefise Karatay hakkında, hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Mankenin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nefise Karatay
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