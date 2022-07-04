Nefise Karatay yarı çıplak masaj sırasında iş insanına yakalandı! Masör tanıktan sonra flaş gelişme

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi ve bir dönemin öne çıkan modellerinden olan Nefise Karatay, Ortaköy'de bir kavgaya karıştı. Nefise Karatay masaj salonunda yarı çıplak masaj yaptırırken odaya iş insanı Tolga Balta izinsiz girdi ve ikili arasında kavga çıktı. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen Balta, "Ben masaj yaptırmaya geldim, buradan çıkın" şeklinde konuştu.

İfadesi alınan Balta, masaj odasının kapısını çaldığını, içeriden bir ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını söyledi.

Tolga Balta, Karatay'a hakaret içerikli sözler sarf etmediğini de iddia etti. İş insanı, aksine eski mankenin kendisine ve nişanlısına kötü sözler yönelttiğini savundu.

KÜFÜRLER YAĞDIRMIŞ

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada masör olaya tanıklık etti. Tanık Kevser G., olay sırasında içeride bulunan kişinin "Ben Nefise Karatay'ım çıkmıyorum, saatinde gelseydiniz, s... gidin. Görürsünüz gününüzü" şeklinde bağırdığını beyan etti.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; iş insanı ünlü isimle uzlaşmayı da reddetti. Tanık beyanı sonrası savcılık tarafından Nefise Karatay hakkında, hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Mankenin 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

