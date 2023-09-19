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Nefise Karatay yıllara meydan okuyan fiziğini paylaştı! Sırrını da verdi

19.09.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran modellerden Nefise Karatay yıllara meydan okuyan fiziğini sosyal medyada sergiledi. 8 yaşında bir kızı olan oyuncu, sunucu ve manken beyaz taytını giyip boy gösterdi. Karatay fit görünümünün sırrını da verdi.

Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalara kazınan manken Nefise Karatay yıllara adeta meydan okuyor. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti.

Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.
1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay fit görünümüyle dikkat çekiyor.

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Güzel sunucu, oyuncu ve manken son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Kaslarını sergileyen Karatay fit görünümünün sırrını da verdi.

Ekran Alıntısı

Nefise Karatay paylaşımına "Yaz tatilinin ardından kaldığımız yerden spora devam.
Haftada üç gün fitness iki gün cardio yapıyorum" dedi.

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