Negredo'nun ayrılık şartı belli oldu

Büyük umutlarla alınmasına rağmen istenileni veremeyen ve teklif gelmesi halinde gönderilecek olan Alvaro Negredo, yönetimin bu kararını kabul etti.

Habertürk'ün haberine göre, Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 4 milyon 350 bin Euro gibi bir rakam kazanan İspanyol futbolcunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Eğer oynama şansım yoksa ve istenmiyorsam size zorluk çıkarmam. Ancak alacağım teklif önemli. Burada aldığım parayı aramam iyi bir şart oluşursa giderim. Bu düşünce yönetimi rahatlatırken bu kez nasıl bir teklif geleceği konuşuluyor.

KOMİK RAKAMLAR ÖNERİLİYOR

Şu ana kadar beklenen teklifleri alamayan Beşiktaş yönetimine sadece bazı Avrupa kulüplerinin Negredo için komik rakamlar önerdiği hatta parasının büyük bölümünü Beşiktaş’ın ödemesi yönünde görüşler aldığı ve bunun makul karşılanmadığı belirtildi.

Burada en büyük sorunun Negredo’nun aldığı yıllık ücret olduğu Avrupa’dan bu parayı kimsenin veremeyeceği düşünüldüğü için sıkıntının bu yönde olduğu ifade edildi. Yönetim teklif gelmesi halinde oyuncunun kendi alacağından kurtulmak için bonservis konusunda esnek olacak.

Beşiktaş geçen yaz transfer döneminde Alvaro Negredo'yu, 2,50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'dan transfer etmişti. İspanyol santrfor daha önce Rayo Vallecano, Real Madrid Castilla, Almeria, Sevilla, Manchester City ve Middlesbrough'da da forma giymişti

