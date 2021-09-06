Nehir Erdoğan'ın erkek halini görenler şaşıp kalıyor!

Son dizisi Benim Adım Melek'te fırtınalar estiren başarılı oyuncu Nehir Erdoğan'ın, 2003 yılında ekranlara gelen Hababam Sınıfı Merhaba filminde erkek kılığına girdiği ortaya çıktı. Filmde, 'Kız İsmail' karakterini canlandıran yıldızın, yıllara meydan okuduğu ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği detayı dikkatlerden kaçmadı.

İşte Nehir Erdoğan'ın Hababam Sınıfı Merhaba'daki şaşırtan görüntüleri:

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

16 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, ilk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne girdi ve burayı bitirdi. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü okudu.

Erdoğan, kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış; filmlerde rol almıştır. 2008 yılında, Huysuz Virjin, İbrahim Tatlıses gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte gerçekleştirmiştir.

NEHİR ERDOĞAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2003 - Koçum Benim

2003 - Hababam Sınıfı Merhaba

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2004 - Okul

2004 - 2007 Yabancı Damat

2007 - 2008 Tatlı Bela

2008 - Meleğin Sırları

2008 - Ay Işığı

2009 - 2010 Aşk Bir Hayal

2012 - Son

2014 - Silsile

2014 - Reaksiyon

2017 - Fi

2018 - 2019 İkizler Memo-Can

2019 - 2021 Benim Adım Melek



