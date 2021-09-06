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Nehir Erdoğan'ın erkek halini görenler şaşıp kalıyor!

06.09.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki güzel oyuncu Nehir Erdoğan'ın ilk filmi Hababam Sınıfı Merhaba'daki görüntüleri sevenlerini şaşırttı. Filmde, erkek kılığına giren Nehir Erdoğan, 'Kız İsmail' karakterine hayat vermişti.

Nehir Erdoğan'ın erkek halini görenler şaşıp kalıyor!

Son dizisi Benim Adım Melek'te fırtınalar estiren başarılı oyuncu Nehir Erdoğan'ın, 2003 yılında ekranlara gelen Hababam Sınıfı Merhaba filminde erkek kılığına girdiği ortaya çıktı. Filmde, 'Kız İsmail' karakterini canlandıran yıldızın, yıllara meydan okuduğu ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği detayı dikkatlerden kaçmadı.

İşte Nehir Erdoğan'ın Hababam Sınıfı Merhaba'daki şaşırtan görüntüleri:

Nehir Erdoğan'ın erkek halini görenler şaşıp kalıyor!

Nehir Erdoğan'ın erkek halini görenler şaşıp kalıyor!

Nehir Erdoğan'ın erkek halini görenler şaşıp kalıyor!

Nehir Erdoğan'ın erkek halini görenler şaşıp kalıyor!

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

16 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, ilk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne girdi ve burayı bitirdi. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü okudu.

Nehir Erdoğan'ın erkek halini görenler şaşıp kalıyor!

Erdoğan, kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış; filmlerde rol almıştır. 2008 yılında, Huysuz Virjin, İbrahim Tatlıses gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte gerçekleştirmiştir.

NEHİR ERDOĞAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2003 - Koçum Benim
2003 - Hababam Sınıfı Merhaba
2003 - Estağfurullah Yokuşu
2004 - Okul
2004 - 2007 Yabancı Damat
2007 - 2008 Tatlı Bela
2008 - Meleğin Sırları
2008 - Ay Işığı
2009 - 2010 Aşk Bir Hayal
2012 - Son
2014 - Silsile
2014 - Reaksiyon
2017 - Fi
2018 - 2019 İkizler Memo-Can
2019 - 2021 Benim Adım Melek


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Erkan Petekkaya Nehir Erdoğan
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