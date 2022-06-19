MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nejat İşler, fenomen karakter Ercüment Çözer'e veda ettiğini duyurdu

Nejat İşler, fenomen karakter Ercüment Çözer'e veda ettiğini duyurdu

19.06.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nejat İşler, uzun yıllardır oynadığı Ercüment Çözer karakterine veda ettiğini duyurdu. Nejat İşler, Ercüment Çözer karakterini Behzat Ç. ve Saygı dizilerinde canlandırmıştı. İşler, yeni bölümleri çekilecek olan Behzat Ç.'de ise artık yer almayacak.

Nejat İşler, fenomen karakter Ercüment Çözer'e veda ettiğini duyurdu

Ercüment Çözer karakterini canlandıran oyuncu Nejat İşler, karaktere veda ettiğini açıkladı.

ercüment

''YAPILACAK ÇOK İŞ VAR''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İşler, ''Çok sevdiğim Ercüment Çözer karakterine veda ettim. katkısı olan herkese teşekkürler. Daha yapılacak çok iş var'' ifadelerini kullandı.

nnn

Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan Ercüment Çözer karakteri, Blu TV'de 2 sezon yayınlanan "Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi' isimli dizinin ana karakteri olarak yer almıştı. İşler'e dizide Erkan Can, Miray Daner ve Boran Kuzum eşlik etmişti.

10102020104011_7785762_10_40

BEHZAT Ç. GERİ DÖNÜYOR

Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Behzat Ç.'nin tam kadro olarak yeni bölümleriyle geri döneceğini söylemişti.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. müjdesi! Aynı kadroyla devam edecekErdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. müjdesi! Aynı kadroyla devam edecek

Ancak İşler'in kararının ardından kadroda Ercüment Çözer karakterinin yer almayacağı da kesinleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? Survivor'da eleme adayı belli oldu mu?
"Karım evli bir adamla..." Polisler canlı yayında gözaltına aldı"Karım evli bir adamla..." Polisler canlı yayında gözaltına aldı
Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."
Anahtar Kelimeler:
Nejat İşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"

Kızı geçen sene öldürülmüştü! Kendisi de cinayete kurban gitti

Kızı geçen sene öldürülmüştü! Kendisi de cinayete kurban gitti

Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!

Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Nwakaeme'nin menajerinden Fenerbahçe sözleri!

Nwakaeme'nin menajerinden Fenerbahçe sözleri!

İlginizi Çekebilir

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.