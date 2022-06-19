Nejat İşler, fenomen karakter Ercüment Çözer'e veda ettiğini duyurdu

Ercüment Çözer karakterini canlandıran oyuncu Nejat İşler, karaktere veda ettiğini açıkladı.

''YAPILACAK ÇOK İŞ VAR''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İşler, ''Çok sevdiğim Ercüment Çözer karakterine veda ettim. katkısı olan herkese teşekkürler. Daha yapılacak çok iş var'' ifadelerini kullandı.

Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan Ercüment Çözer karakteri, Blu TV'de 2 sezon yayınlanan "Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi' isimli dizinin ana karakteri olarak yer almıştı. İşler'e dizide Erkan Can, Miray Daner ve Boran Kuzum eşlik etmişti.

BEHZAT Ç. GERİ DÖNÜYOR

Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Behzat Ç.'nin tam kadro olarak yeni bölümleriyle geri döneceğini söylemişti.

Ancak İşler'in kararının ardından kadroda Ercüment Çözer karakterinin yer almayacağı da kesinleşti.



