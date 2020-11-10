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Nejat İşler’in yeni projesi 9.75’ten ilk fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM  | Son Güncelleme

Saygı dizisiyle ekranlarda olan Nejat İşler’in başrolünü üstlendiği 9.75 filminden ilk fragman yayınlandı. Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar gibi isimler yer alıyor.

Nejat İşler’in yeni filmi 9.75’ten fragman yayınlandı. Ezel, Son, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve son olarak da Babil dizisinin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, ilk uzun metraj filmi 9,75 ile sinema dünyasına adım atıyor.

Mehmet Eroğlu’nun 9,75 Santimetrekare adlı romanından uyarlanan film, dünya festivallerinde geziyor. İlk olarak dünya prömiyerini 22 Ekim’de Brezilya’daki Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde yaptı.

Film bu ay Amerika’daki San Diego ve St. Louis film festivallerinde izleyici karşısına çıkıyor. Nejat İşler’in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Sabancılar yer alıyor.

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